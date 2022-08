﻿Neue Firmenansiedlung in Stäbelow: Hier werden bald Rasenmäher und Kettensägen verkauft

Das Gewerbegebiet in Stäbelow bei Rostock kann sich vor Anfragen kaum retten. Das Rostocker Unternehmen KMV hat aber noch einen Platz gefunden. Stäbelows Bürgermeister kündigt zudem eine Vergrößerung des Gewerbegebietes an.

Stäbelow. Rasenmäher, Mähroboter, Motorsägen, Winderdienstfahrzeuge – alles, was Kommunen an Geräten und Maschinen so gebrauchen könnten, gibt es bei der Kommunalmaschinen Vertriebsgesellschaft Rostock mbH (KMV). Noch hat das Unternehmen von Geschäftsführer Michael Hallmann seinen Sitz am Rostocker Stadtrand in der Friedrichshöhe. Bald aber wird es über die Stadtgrenze hinaus gehen. Gerade war Spatenstich für eine neue Halle im wenige Kilometer entfernten Gewerbegebiet in Stäbelow.

„Wir haben lange nach einem neuen Grundstück gesucht, nun haben wir endlich eins gefunden und sind glücklich, dass wir in Stäbelow bauen können“, sagt KMV-Chef Michael Hallmann. Die neue Halle soll kommendes Jahr im Mai bezugsfertig sein. Die Thermohalle soll eine Größe von insgesamt 800 Quadratmetern haben und eine Verkaufsfläche von etwa 200 Quadratmetern. Das Unternehmen vertreibt Kommunal-, Forst- und Gartengeräte, und das schon seit 25 Jahren. 14 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.