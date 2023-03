﻿Neue Flüchtlingsunterkünfte in Rostock geplant: Stadt will Sporthalle und ein Wohnschiff nutzen

Mehr als 200 Bürger sind am Donnerstagabend zur Bürgerfragestunde in die Mensa der Michaelschule gekommen.

Rostock. Der Andrang vor der Mensa der Michaelis-Schule am Dierkower Damm ist riesig. Fernsehteams aus ganz Deutschland sind angereist, mehr als 200 Bürger gekommen. Und nach den Erfahrungen aus Upahl, aus Neukloster und Greifswald sind die Sorgen bei den Behörden offenbar groß: Im Innenraum Sicherheitskräfte, vor der Tür die Polizei in Mannschaftsstärke.

In Rostock läuft es aber anders: Die Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) hat zum Info-Abend geladen. Es geht um neue Unterkünfte für Geflüchtete in der Hansestadt. Um neue Container-Dörfer und Sporthallen, in denen vorerst kein Sport mehr stattfinden kann. Von ein paar Zwischenrufen abgesehen, verläuft der Abend friedlich. Emotional wird es erst, als es um Rostocks kleine Sportler geht.

So ist die aktuelle Lage

2022 waren 415 Asylsuchende nach Rostock gekommen. Mehr als 2300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind da noch nicht eingerechnet. „Das ist eine gewaltige Zahl“, räumt Bockhahn ein. Der Ausländeranteil liege mittlerweile bei 9,4 Prozent. Soll heißen: Jeder zehnte Einwohner hat keinen deutschen Pass.

Doch 2023 werden diese Zahlen wohl übertroffen: Für dieses Jahr rechnet Bockhahn – er hat sich mit dem Coronavirus infiziert und nimmt per Videoschalte am Info-Abend teil - mit rund 1000 Asylbewerbern, die Rostock zugewiesen werden könnten. Flüchtlinge aus der Ukraine werden nochmals extra gezählt.

Polizeifahrzeuge stehen vor der Michaelschule: Vorher waren die Sorgen groß. © Quelle: Ove Arscholl

Was macht die Stadt?

Allein im vergangenen Jahr sei es der Stadt gelungen, 350 Wohnungen für Geflüchtete anzumieten. Nun aber sind alle Unterkünfte voll, sagt Bockhahn. Die Stadt sei dabei, ein Wohnschiff für 200 Menschen anzumieten. Ende April soll es im Stadthafen festmachen, kündigt die Rathaus-Spitze an. Am Osthafen – an der Straße „Bei der Knochenmühle“ – soll ein Containerdorf gebaut werden. Zweigeschossig, für 250 Personen, zunächst mal für zwei Jahre.

Kurzfristig wird das alles nicht reichen, sagt Bockhahn. „Deswegen müssen wir eine Notunterkunft in einer Sporthalle errichten. Wir wollen das nicht, aber es geht nicht anders.“ 100 Personen sollen in der Halle am Gehlsdorfer Steuerbordweg untergebracht werden. Schon ab nächster Woche. „Für alle Einrichtungen haben wir das Ökohaus, die Malteser oder das Rote Kreuz, um die Geflüchteten zu betreuen. Und wir haben rund um die Uhr einen Wachdienst“, so Bockhahn.

Wie betrifft das die Menschen in den Stadtteilen?

„Die Halle wird nicht für den Schulsport genutzt“, sagt Bockhahn. Aber vom Zoll und vor allem vom Vereinssport. „Wir haben das mehrfach geprüft. Wir haben uns das nicht leicht gemacht“, sagt Oberbürgermeisterin Kröger. Bereits ab Ende der Woche wolle die Stadt den Vereinen Ausweichmöglichkeiten anbieten. Kita-Sport habe Priorität. „Für die Kita-Kinder bieten wir dienstags und donnerstags Alternativen an“, so Bockhahn. Aber: „Es wird auch Ausfälle geben, die wir nicht kompensieren können.“ Betroffen seien unter anderem die Bogenschützen, die die Schießsporthalle nutzen. „Wenn das Wohnschiff da ist, wollen wir auf die Halle wieder verzichten“, so Bockhahn.

Carolin Häusler, SV Dynamo Rostock: „Die Kinder sind wieder die Leidtragenden.“ © Quelle: Ove Arscholl

Wie reagierten die Rostocker?

Zwischendurch wird es richtig emotional – immer dann, wenn es um die Folgen für den Kindersport geht. Carolin Häusler vom SV Dynamo Rostock stehen Tränen in den Augen: „Schon der Corona-Zeit konnten unsere Kinder keinen Sport machen. Jetzt muss ich meiner weinenden Tochter wieder sagen, dass sie nicht zum Training kann.“ Der Verein bietet unter anderem Cheerleading an.

Eine andere Sportlerin will wissen, warum nicht die Messehalle in Schmarl genutzt wird. „Nicht schon wieder am dem Rücken der Kinder“, ruft jemand in den Raum. Das Rechtsamt der Stadt sage, so Bockhahn, dass die Absage von Messen nicht angemessen wäre. „Wir wollen Sport für die Kinder – und wir wollen Schutz für die Schutzsuchenden“, fordert Kai Oppermann, Ende 2022 noch parteiloser OB-Kandidat. Es fasst die Stimmung im Raum ganz gut zusammen. Er bekommt tosenden Applaus.

Marco Dinsel, Ortsbeirat Brinckmansdorf: „Wie sieht unsere Perspektive aus?“ © Quelle: Ove Arscholl

Wie geht es weiter?

Marco Dinsel (CDU/UFR), Vorsitzender des Ortsbeirates Brinckmansdorf, attackiert die Stadtspitze: Ihm fehlen die Perspektiven. „Haben wir schon bald 20 Container-Dörfer und fünf Wohnschiff ein Rostock? Wir müssen über Neubauten reden. Die Container dürfen kein Dauerzustand sein.“

Stimmt, sagt Oberbürgermeisterin Kröger. „In Rostock fehlen Wohnungen für Rentner, für junge Menschen mit geringen Einkommen und auch für Familien.“ Dass seit Jahren am Groten Pohl nicht gebaut werde, sei eine „Schande“, so Kröger. Senator Bockhahn sei in Gesprächen mit einer Firma, die Mehrfamilienhäuser in „Modulbauweise“ fertigen wolle. „Eine Art moderne ,Platte‘“, so Kröger. Eine schnelle Lösung.