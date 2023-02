﻿Ab jetzt wird gegendert: Regierung von MV lässt Gesetze umschreiben

Wenn vor Gericht künftig ein Gesetzestext zitiert wird, muss dieser nicht nur juristisch korrekt, sondern auch gendergerecht formuliert sein. Die Landesregierung von MV hat beschlossen, dass Gesetze und Verordnungen dementsprechend geändert werden müssen. Dafür wurde ein eigener Leitfaden verfasst.

Schwerin. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, in den Gesetzestexten in MV soll nun aber in manchen Punkten durchaus ein Unterschied gemacht werden. Und zwar zwischen der männlichen und weiblichen Form.