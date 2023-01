﻿Neue Geschäfte im Teepott? Wie es mit dem Warnemünder Wahrzeichen weitergeht

Warnemünde. Die Fensterfronten im Untergeschoss sind großflächig mit Werbung überklebt und die Gerüchteküche im Ostseebad Warnemünde brodelt. Ziehen in Kürze neue Mieter in die seit Monaten leerstehenden Läden unterhalb des Teepotts ein? Zuletzt wuchs in dem Rostocker Stadtteil die Sorge, dass das Wahrzeichen nach und nach verwaisen würde. Sogar Gerüchte um einen möglichen Abriss kursieren immer wieder. Die neue Reklame deutet auf das Gegenteil hin.

Doch eine Neuvermietung der Flächen sei derzeit nicht geplant, wie Arno Pöker mitteilte. Er ist Geschäftsführer der R. Kossow & Levermann Immobilien Verwaltungs GmbH, die die Immobilien verwaltet, die sich im Besitz der Friedemann-Kunz-Familienstiftung befinden. Dazu gehört seit 2015 auch der Teepott in Warnemünde.

Streit um offene Mieten vor Gericht ausgetragen

Das Mietverhältnis für die Geschäfte im Untergeschoss des Teepotts – zuletzt befanden sich ein Bekleidungsgeschäft und ein Softeisladen darin – wurde laut Pöker im August vergangenen Jahres beendet. Die Flächen danach umgehend geräumt. Schon zuvor waren die Läden monatelang geschlossen gewesen. Anlass für die Kündigung waren den Angaben zufolge nicht bezahlte Rechnungen. Der Streit um die offenen Mietforderungen und die von der Pächterin angefochtene Kündigung ging vor Gericht.

Dort bekam der Besitzer des Wahrzeichens, die Kunz-Familienstiftung, Recht. „Das Verfahren ist in unserem Sinne ausgegangen, das heißt, sowohl die Forderungen als auch die Beendigung des Mietverhältnisses wurden gerichtlich rechtskräftig festgestellt“, teilte Pöker mit. Die Reklame, die seit einiger Zeit außen an den Geschäften zu sehen ist, wirbt für das Marlower Bier, das aus der Brauerei des Scanhaus-Marlow-Chefs Friedemann Kunz stammt.

Gutachter bescheinigten Notwendigkeit einer Sanierung

Dass immer mehr Flächen im Warnemünder Teepott ungenutzt bleiben, beobachten viele Einheimnische argwöhnisch. Denn ist kein Geheimnis, dass das 1978 unter Denkmalschutz gestellte Gebäude einer umfassenden Sanierung bedarf. Die bescheinigten unabhängige Gutachter bereits 2018. Insbesondere Teile des Daches – entworfen von dem für seine Hyparschalenkonstruktionen bekannten Bauingenieur Ulrich Müther – der Fassade und die Technik müssten erneuert werden, auch von innen sei eine umfängliche Sanierung erforderlich.

Der Teepott gilt neben dem Leuchtturm als eines der wichtigsten Wahrzeichen von Warnemünde. © Quelle: Katrin Zimmer

Zuständig wäre dafür der Eigner, die Friedemann-Kunz-Familien-Stiftung. Die ist Pökers Angaben zufolge ebenfalls der Auffassung, dass der Teepott einer grundsätzlichen und umfassenden Sanierung bedarf – und das in Gänze. „Nur das macht Sinn“, heißt es vonseiten des Eigners. Dafür wurde bereits vor Längerem, in Anlehnung an die historische Nutzung des Teepotts, ein erstes Grobkonzept entwickelt, das allerdings noch weiterer Konkretisierung und Analysen bedürfe.

Zur Geschichte des Warnemünder Teepotts 1945: Ein Feuer zerstört den Teepavillon. 1950: Auf den Fundamenten wird ein Strandkiosk gebaut. 1968: Anlässlich des 750. Geburtstages Rostocks lässt die Stadt den Teepott in der Hyparschalenarchitektur bauen. Federführend sind Planer Ulrich Müther und Stadtplaner Erich Kaufmann. 1978: Das gesamte Gebäude wird als Baudenkmal unter Denkmalschutz gestellt. 1985/86: Wegen einer Rekonstruktion wird der Teepott geschlossen. Er bekommt unter anderem Thermoscheiben. 1991-2001: Das Gebäude wird geschlossen und steht leer. Es geht in Privatbesitz über. Mehrere neue Versuche der Nutzung scheitern. Es gibt sogar Überlegungen, den Müther-Bau abzureißen. 2001/02: Die Übernahme durch Rostocker Gastronomieunternehmer und einen Bauunternehmer ist abgemacht. Entkernung, Umbau und Rettung vor dem drohenden Abriss folgen. 2015: Scanhaus Marlow kauft den Teepott. Die Immobilie wird von der Friedemann-Kunz-Familienstiftung verwaltet. 2018: Der Teepott bekommt den Titel „Historisches Wahrzeichen der deutschen Ingenieurbaukunst“ verliehen.

Angehen will der Besitzer des Teepotts die Sanierung jedoch erst dann, wenn „die Friedemann-Kunz-Familienstiftung neben dem Gebäude auch Eigentümerin des Grund und Bodens wird“, wie Geschäftsführer Pöker mitteilte. Alles andere wäre nicht wirtschaftlich, darauf sei die Hansestadt bereits mehrfach hingewiesen worden. 2018 veranschlagten die Gutachter für die Sanierung mehr als 20 Millionen Euro. Heute dürften sich die geschätzten Kosten noch einmal um Millionen erhöht haben.

Bisher wollte – und durfte – Rostock das 3600 Quadratmeter große Grundstück, auf dem der Teepott steht, aber nicht verkaufen. Seit vergangenem Jahr wäre das wieder möglich, denn da erlaubte die Bürgerschaft, in Ausnahmefällen auch wieder Flächen zu veräußern, um die Stadtkasse aufzupolieren. Was einen potentiellen Verkauf des Areals betrifft, hätte die auch das letzte Wort.

Ortsbeiratschef Nitzsche will Akteneinsicht beantragen

Etwas Licht ins Dunkel will nun Wolfgang Nitzsche (Linke), Vorsitzender des für Warnemünde zuständigen Ortsbeirats, bringen. „Ich möchte wissen, was genau in den Verträgen steht“, so Rostocks ehemaliger Sozialsenator. Mit einer offiziellen Anfrage bei der Hansestadt wolle er Akteneinsicht beantragen, um in Erfahrung zu bringen, welche Pläne hinter den Kulissen geschmiedet werden.

Denn für ihn steht fest: „Wir können nicht einfach zusehen, wie das Gebäude vor unseren Augen verfällt“, sagte Nitsche, der das Thema auf die Agenda der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend in Warnemünde gehoben hat. Er wolle sich mit den Mitgliedern besprechen und Hinweise von Einwohnern aufnehmen, bevor er den Antrag einreichen werde.