﻿Neue Hotelmarke kommt nach Rostock: Premier Inn zieht an den Glatten Aal

So soll das Premier Inn Hotel am Glatten Aal einmal aussehen.

Rostock-Stadtmitte. Rostock bekommt eine neue Hotelmarke: In den geplanten Neubau neben dem Glatten Aal soll ein Premier Inn einziehen. Das teilte der Investor, die Randalswood Germany GmbH, am Mittwoch am Rande der Immobilienmesse Expo Real in München mit. Zudem entstehen dort 135 Wohnungen sowie Platz für Einzelhandelsgeschäfte.

Die Zahl der Zimmer wird mit 200 angegeben. Ursprünglich waren in dem Konzept für das Projekt nur 161 vorgesehen. Randalswood hatte allerdings noch einmal umgeplant und will nun eine zusätzliche Etage einziehen. Höher soll der Bau dadurch allerdings nicht werden. Stattdessen werde das Bauvolumen besser ausgenutzt, indem etwa eigentlich vorgesehene Hohlräume verbaut werden.

Premier Inn: Rostock hat viel Anziehungskraft

Die Hotelkette Premier Inn hatte sich bei ihrer aktuellen Expansion bislang vor allem auf Berlin und Sachsen konzentriert. „Doch Rostock hat viel Anziehungskraft, sowohl als Wirtschaftsstandort als auch Touristenziel“, sagte Akquise-Chef Chris-Norman Sauer.

Der Standort am Glatten Aal sei ideal: „Gleichzeitig ruhig am Rand der Fußgängerzone gelegen und doch mitten im Stadtzentrum. Viele andere Highlights für Kunst, Kultur und Freizeit befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe“, so Sauer.

Geschäftsleute und Touristen als Kunden im Blick

Als potenzielle Kundschaft hat Premier Inn unter anderem Geschäftsreisende im Blick. „An dem Hochschul- und Forschungsstandort mit einer stark vertretenen Hightech-Branche werden auch viele Seminare und Fortbildungen veranstaltet.“ Rostocks Wirtschaftsstruktur verbunden mit den touristischen Reizen biete das perfekte Umfeld für das Bauvorhaben. Auch Kreuzfahrtpassagiere, die vor ihrer Abreise noch in Rostock übernachten wollen, wären willkommen.

Premier Inn gehört zur britischen Whitbread PLC und ist seit 2016 in Deutschland aktiv. Inzwischen gibt es 42 Hotels in mehr als 20 Städten. Fast die gleiche Menge weiterer Standorte hat sich die Marke bereits fest gesichert, angestrebt werden bundesweit bis zu 400 Hotels.

Darunter könnte laut Pressemitteilung durchaus noch ein weiteres in Rostock sein: „Die Hansestadt im Nordosten bleibt sicherlich weiterhin im Fokus unserer Expansion, denn es gibt weiterhin viele interessante, schöne und gefragte Ecken.“

Unter 100 Euro pro Zimmer

Die Zimmerpreise für Premier-Inn-Hotels bewegen sich laut einer Probebuchung im Internet in Dresden um 70 bis 80 Euro, in Berlin um 100 bis 110 Euro. In Rostock soll ein Zimmer unter 100 Euro kosten. Rund 20 Mitarbeiter werden voraussichtlich beschäftigt.

Nach Ansicht von Matthias Dettmann, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, bietet die Rostocker Innenstadt noch Platz für ein weiteres Hotel dieser Größenordnung: „Wenn das Potenzial nicht da wäre, würde der Investor nicht so viel Geld ausgeben.“ Die Ansiedlung zeige, dass die Hansestadt nach wie vor ein interessanter Standort für die Branche sei.

Bauantrag wird geprüft

Laut Stadtverwaltung wird der Bauantrag für den Komplex derzeit geprüft. Darin sei auch die höhere Zimmerzahl von 200 angegeben.

Das sei grundsätzlich auch kein Problem: „Eine Beschränkung der Zimmer- beziehungsweise Bettenanzahl besteht also nicht – es sei denn, eine gegebenenfalls erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung oder die Prüfung der Verkehrsbelastung kommen zu einem anderen Ergebnis. Das ist abzuwarten“, heißt es aus dem Bauamt.