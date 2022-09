„Wir freuen uns über jeden sonnigen Sommertag, doch Rostock wird von Jahr zu Jahr heißer“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Rot-Rot-Grün in der Bürgerschaft will darauf reagieren und kostenlos Wasser für alle Rostocker anbieten. Wer dabei mitmachen soll, was die Stadt dafür neu bauen muss: Ein Überblick, wo es bald kühle Getränke umsonst geben wird.

Rostock. So viele Brunnen wie in Rostock gibt es nirgendwo sonst in MV: An 45 Orten in MV sprudelt in der warmen Jahreszeit kühles Nass aus Kunstwerken. Das war zuletzt nicht unumstritten. Denn die Brunnen kosten Geld, Wasser ist kostbar. Doch gerade weil Wasser immer kostbarer wird, sollen nun sogar weitere Brunnen in der Hansestadt entstehen – Trinkwasserbrunnen.

Die rot-rot-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft – bestehen aus SPD, Grünen und Linken – will damit auf den Klimawandel, auf zunehmende Hitze- und Trockenperioden reagieren. Bis 2025 sollen an mindestens fünf Orten in der Hansestadt neue Brunnen mit sauberem trinkbaren Wasser entstehen. „Große Hitze kann bei zu wenig Flüssigkeitsaufnahme zu gesundheitlichen Schäden führen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen. Trinkwasser an bestimmten Stellen kostenlos zur Verfügung zu stellen, wäre gut für alle Rostocker“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger.

Rostock stellt sich auf Hitzewellen ein

Die vergangenen Wochen im Juli hätten gezeigt, wie wichtig Wasser ist – auch für die Menschen in der Stadt: Temperaturen knapp unter 40 Grad, Sonnenschein, kein Regen über Wochen. Darunter haben nicht nur Pflanzen und Grünanlagen, sondern auch Menschen gelitten. Die Hitze wird zum Gesundheitsproblem. Selbst im hohen Norden. „Gerade in Zeiten großer Hitzewellen ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Ein schneller Zugang zu Trinkwasser für alle ist daher wichtig“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen, über den noch dieses Jahr in der Bürgerschaft beraten werden soll.

„Die jüngsten Sommer haben doch gezeigt, dass es auch bei uns wärmer und trockener wird. Andere Städte haben schon länger Trinkwasserbrunnen aufgestellt – Wien zum Beispiel“, sagt SPD-Fraktionschef Thoralf Sens. Er selbst habe sie während eines Trips in die österreichische Hauptstadt genutzt: „Sie sind ein gutes Angebot für Einheimische und Touristen. Und der Aufwand für die Stadt dürfte sich in Grenzen halten.“ Auch die Grünen sehen das so: „Wir hatten in diesem Sommer in Rostock Temperaturen von über 37 Grad Celsius. Trinken ist bei solchen Werten überlebenswichtig. Dies ist unterwegs leider nicht immer möglich, ohne Wasser aus Plastikflaschen zuzukaufen“, so Grünen-Frontmann Uwe Flachsmeyer.

Die Rostockerin Friederike Schädel weiß den Trinkwasserbrunnen am Warnemünder Teepott zu schätzen. © Quelle: Ove Arscholl

Weniger Plastikmüll durch Brunnen?

An den Brunnen soll jeder Rostocker und jeder Gast kostenlos seinen Durst stillen dürfen – und im Idealfall seine Mehrwegflasche auffüllen: „Auch aus Sicht der Umwelt sind die Trinkwasserbrunnen ein kleiner Beitrag, da man weniger Einwegflaschen kauft, die über weite Strecken transportiert werden, sondern Wasser aus nächster Nähe trinkt“, so Sens.

Und Flachsmeyer sagt: „Die neuen Brunnen sind eine wichtige Maßnahme, Rostock an den Klimawandel anzupassen – und sie sparen Müll ein, weil weniger Plastikflaschen im Umlauf sein müssen.“ Bezahlen soll das Ganze übrigens Berlin: Der Bund hat jüngst ein Förderprogramm für neue Trinkwasserbrunnen aufgelegt. Das Wasser soll der stadteigene Versorger Nordwasser liefern.

Aus dem Rathaus kommt Unterstützung: Schon seit 2018 habe die Verwaltung neue Trinkwasser-Brunnen im öffentlichen Raum im Blick, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Sie seien Teil der Strategie „Anpassung an den Klimawandel“. Matthäus: „Zwei Standorte stehen bereits im Fokus. Eine Abstimmung mit den zuständigen Stellen ist noch erforderlich und wird zeitnah erfolgen.“

Hier darf laut der Internetseite www.refill-deutschland.de umsonst Wasser nachgefüllt werden. © Quelle: Benjamin Barz

Hier gibt es bereits Wasser umsonst

Und: Rostock soll sich an der Initiative "Refill Deutschland" beteiligen. Bundesweit machen dabei bereits mehr als 6100 Händler, Restaurants, Bäcker und Ämter mit. Online können sie sich als Nachfüllstation für Trinkwasser eintragen lassen und bekommen dann einen Aufkleber für die Eingangstür. Wer Durst hat, darf an diesen Orten kostenfrei seine Trinkflasche mit Leitungswasser füllen.

In Rostock gibt es bei Refill bisher 13 eingetragene Stationen – darunter einen Trinkwasserbrunnen in Warnemünde. Mit machen bislang unter anderem Ikea, eine Krankenkasse in Lütten Klein, das Modegeschäft „Haltestelle“ in der KTV und auch Denn’s Bioladen im KTC. „Wassernachfüllstation kann jeder Ort mit festen Öffnungszeiten und einem Wasserhahn werden. Also auch Gebäude der öffentlichen Hand. Wir hoffen, dass so praktisch ohne nennenswerten finanziellen Mehraufwand das öffentliche Trinkwasserangebot in der Stadt schnell erweitert werden kann“, sagt Flachsmeyer.

Denn – und auch das fordern SPD, Grüne und Linke – in allen Stadtteilen soll es Refill-Angebote der Stadt geben, zum Beispiel in den Stadtteilbegegnungszentren oder auch in Ämtern. Und zwar bereits ab Anfang 2023. Vor der nächsten Rekordhitze in Rostock.