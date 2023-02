﻿Neue Privat-Uni ab Herbst 2023: Diese Studiengänge gibt es bald in Rostock

Marius Terhorst ist Standortleiter der neuen Hochschule in Rostock. Gemeinsam mit Nora Götting und Daniel Langberg baut er den neuen Standort auf.

Einen Hochschulabschluss machen und zeitgleich in einem Unternehmen arbeiten? Das „duale Studium“ liegt voll im Trend. In Rostock öffnet noch 2023 eine neue, private Hochschule, die sich genau darauf spezialisiert hat. Welche Studiengänge sie anbietet, was das kostet und wo der neue Campus entstehen soll.

