﻿Neue Kampfflugzeuge in Rostock-Laage: Kanadier stationieren Düsenjets auf Flughafen

Laage. Rostock-Laage wird aufgerüstet: Ab Oktober werden auf dem Flughafen vier zusätzliche Kampfjets stationiert – Maschinen eines Typs, der bisher in MV allenfalls zu Gast war: Das kanadische Unternehmen Top Aces (zu deutsch: „Top Asse“) baut in Laage einen neuen Standort für das Training von Kampfpiloten auf, bringt dafür vier „Alphajets“ mit.

Die Firma aus Montreal ist seit 2015 Dienstleister für die Luftwaffe, aber auch für die Streitkräfte anderer Verbündeter. Top Aces bietet den Militärs Unterstützung bei der Ausbildung ihrer Piloten an – unter anderem mit ihren „Alphajets“. Die Flugzeuge dienen als „schnelle Flugziele“. Im Klartext: Sie üben mit Eurofightern und Tornados den Luftkampf, werden von den moderneren Jets am Himmel gejagt, anvisiert und virtuell „abgeschossen“.

Am Steuer der Übungsziele sitzen erfahrene, ehemalige Kampfpiloten, die es den jungen Fliegern so schwer und so realistisch wie möglich machen sollen. Vorteil für die Luftwaffe: Sie muss nicht ihre neuen, teuren Eurofighter als Ziele „abnutzen“.

Top Aces investiert in Ausbau des Flughafens Laage

Top Aces betreibt bereits einen Standort in Nordholz (Niedersachsen) und kommt nun auch nach MV. Manager Stefan Müller sagt: „Mit dem Flughafen Rostock-Laage haben wir einen guten Partner gefunden – mit einem offenen Ohr für unsere Bedürfnisse. Daher werden wir gemeinsam in den Ausbau des Standortes investieren. Neben der Flexibilität, die ein zivil und militärisch genutzter Flugplatz für uns bietet, sind für uns die Nähe zum Nutzer, also zum Taktischen Luftwaffengeschwader ‚Steinhoff’, wichtige Gründe für die Entscheidung.“

Zudem hoffen die Kanadier, unter den Luftwaffen-Fliegern auch neues Personal für sich zu finden. Wie viel zusätzliche Flüge es über MV geben wird, wie viel Starts und Landungen mehr – alles noch offen. Das Geschwader „Steinhoff“ war für eine Stellungnahme kurzfristig nicht zu erreichen.

Bis 1997 waren die „Alphajets“ bei der Luftwaffe im Einsatz. © Quelle: Sven Neumann

„Alphajet“ – als Jagdbomber konzipiert

Die Übungsmaschinen der Kanadier stammen größtenteils von der Luftwaffe selbst: Die flog noch bis 1997 selbst den „Alphajet“. Die deutsch-französische Gemeinschaftsentwicklung aus den 1970er-Jahren gilt als extrem wendig. Er wurde unter anderem als Jagdbomber konzipiert und sollte auch „erdnah“ Einheiten am Boden unterstützen können. Weiterer Vorteil: Er benötigt nur extrem kurze Start- und Landebahnen.

Einen Teil der ausgemusterten Luftwaffen-Maschinen haben die Kanadier übernommen. Die Waffensysteme wurden entfernt, modernste Avionik eingebaut. Frankreich hat seinen letzten „Alphajet“ erst in diesem Jahr außer Dienst gestellt, in Kamerun, Katar und auch Thailand fliegen die kleinen Bomber noch immer.

Zeitfracht baut neuen Hangar für Jets

Die Zeitfracht-Gruppe, Betreiber und Eigentümer des zivilen Teils des Flughafens, wird für Top Aces einen neuen Hangar bauen. In der neuen Halle will Top Aces die Maschinen warten, die Kanadier mieten den Neubau. Bauherr aber ist Zeitfracht. Airport-Geschäftsführer Dominik Wiehage erklärt: „Für Top Aces ist die Nähe zum Taktischen Luftwaffengeschwader am militärischen Teil unseres Flughafens von großem Vorteil. Am Flughafen Rostock-Laage herrschen optimale Bedingungen für die Ausbildung, daher konnten wir jetzt das führende Unternehmen für die Unterstützung militärischer Pilotenausbildung gewinnen. Dies ist auch ein wichtiger Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens.“

Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage stellt die Pläne vor. © Quelle: Andreas Meyer

Zeitfracht will Rostock-Laage unter anderem zu einem Luftfracht-Drehkreuz ausbauen, plant den Bau eines neuen Logistikzentrums. Zudem soll die Piloten-Ausbildung in Laage ausgebaut werden. Unter anderem baut die Lufthansa den Laager Standort ihrer Tochter Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) massiv aus. Schon in diesem Jahr werden 200 angehende Piloten in MV ausgebildet, bis 2024 soll das Personal von LAT auf 65 Mitarbeiter anwachsen.

OZ