Immer mehr Familien zieht es ins Rostocker Umland. Zwischen Satow und Neubukow müssen deshalb in den kommenden Jahren die Kapazitäten in den Kitas und Horten ausgebaut werden. Wo überall neue Kitas im Landkreis Rostock entstehen sollen – ein Überblick

Lambrechtshagen. Mehr Kinder, mehr Kitas: Im Landkreis Rostock werden in den kommenden Jahren einige Kindergärten vergrößert oder neu gebaut, um des steigenden Bedarfs an Kita- oder Hortplätzen gerecht zu werden. Der Landkreis teilt auf OZ-Anfrage mit, dass es „hauptsächlich im nördlichen Bereich des Kreises Bedarfe an zusätzlichen Plätzen“ gebe. Deshalb seien bereits einige Projekte in der Planung oder bereits in der Umsetzung.