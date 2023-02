﻿Neue Gebühren bei der Ospa: Rostocker Politik fordert mindestens ein kostenloses Konto

Rostock. Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) führt neue Kontomodelle ein und erhöht damit für einen Großteil ihrer Kunden die Kontoführungsgebühren. So gibt es künftig nur noch drei verschiedene Angebote und für Neukunden keine Möglichkeit mehr, ein komplett kostenloses Konto zu eröffnen. Auch langjährige Bestandskunden sind von der Novellierung betroffen und müssen den Angaben zufolge demnächst mindestens 2,99 Euro im Monat dafür zahlen, dass die Ospa ihr Geld verwaltet. In der Rostocker Politik stößt das auf Unverständnis.

Gerade eine öffentlich-rechtliche Bank müssen mindestens ein kostenfreies Konto anbieten, sagte Thoralf Sens, der Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft ist und auch im Verwaltungsrat der Ospa sitzt. Wenigstens ein Basis-Online-Konto, bei dem der Kunde alles selbstständig erledigt, müsse sich ihm zufolge im Repertoire der Sparkasse mit Sitz in der Hansestadt befinden.

SPD und Linke für ein kostenloses Konto in Rostock

Wenn zusätzliche Leistungen am Schalter gewünscht werden, müssten Kunden entsprechend mehr zahlen – aber das sollten sie selbst auswählen können, so Sens. Das sagte auch Linken-Fraktionschef Christian Albrecht. Es sei grundsätzlich wünschenswert und sogar erforderlich, dass die regionale öffentlich-rechtliche Bank mindestens ein kostenfreies Konto anbiete.

Verständnis für die Preiserhöhungen zeigte Uwe Flachsmeyer. „Kostensteigerungen betreffen alle Branchen und Bereiche. Insofern bleibt es in keiner Branche aus, diese höheren Kosten teilweise an Kunden weiterzugeben“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft. Er prognostizierte aufgrund aktuell geforderter Tarifsteigerungen zudem Preiserhöhungen auch in anderen Bereichen.

Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Erhöhung der Gebühren durchaus nachvollziehbar, erklärte Chris Günther (CDU), die den Vorsitz in der Fraktion von CDU und UFR innehat. Allerdings sehe sie vor allem auf Geringverdiener Probleme zukommen. Günther forderte außerdem, den Grund für die Anpassung der Gebühren möglichst transparent zu machen.

Ospa investiert in breites Filialnetz und Sponsoring in MV

Den vermutet Julia Kristin Pittasch (FDP) in den allgemein gestiegenen Kosten. Natürlich sei auch für die Banken alles teurer geworden. Allerdings sei der Zeitpunkt angesichts gerade wieder steigender Zinssätze „eigenartig“. Pittasch hinterfragte zudem das umfassende finanzielle Engagement der Ospa, die regelmäßig und seit Jahren zahlreiche Vereine unterstützt – darunter den Basketballklub Rostock Seawolves und den Handballverein HC Empor Rostock – sowie einzelne Sportler und Projekte aus Kunst und Kultur. „So wichtig das ist, vielleicht würden sich manche Kunden wünschen, dass mit dem Geld stattdessen ihre Gebühren niedrig gehalten werden“, so die Kreisvorsitzende der FDP.

Sie betrachte den Vorgang aus zwei Perspektiven, sagte Sybille Bachmann, Fraktionsvorsitzende des Rostocker Bunds in der Bürgerschaft. Zwar komme der Zeitpunkt auch für sie überraschend, dennoch plädiere sie für den Erhalt des breiten Filialnetzes in der Fläche und erkenne die damit verbundenen Kosten an.

Schüler, Azubis und Studenten bis 30 Jahre zahlen weiterhin nichts

Die Ostseesparkasse betreibt mehr als 40 Filialen in Rostock und der Region sowie zahlreiche weitere SB-Standorte. Die neuen Kontomodelle bei der Regionalbank gibt es den Angaben zufolge bereits seit dem 1. Dezember 2022. Sie tragen die Beinamen „Hafen“, „Heimat“ und „Horizont“ und kosten monatlich pauschal sechs, zwölf oder 16 Euro für Neukunden. Von der Novellierung betroffen sind laut Angaben der Ospa auch rund 180 000 Bestandskonten. Die Kunden würden sukzessive von ihren Beratern kontaktiert, um gemeinsam das beste Angebot zu finden.

Bei den neuen Kontomodellen stehe „die Intensität der Geschäftsbeziehung und die ganzheitliche, persönliche Kundenbetreuung im Fokus“, teilte die Sparkasse mit. Auch mit Treueboni wie Cashback-Aktionen oder Freikarten für Kultur- oder Sportevents will die Ospa ihre Kunden für höhere Kontoführungsgebühren entschädigen. Weiterhin nichts zahlen müssen den Angaben zufolge Schüler, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleister und freiwillige Wehrdienstleistende zwischen 0 und 30 Jahren.