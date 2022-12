﻿Textiles Know-how kommt in die KTV: Das bietet die neue Manufaktur in Rostock

Rucksäcke und Taschen aus Hightech-Segeln, Teppiche aus tibetischer Wolle und italienischem Samt: Antje und Alexander Reschwamm haben am Samstag ihre „Textile Manufaktur“ in der KTV eröffnet. Ihr fachliches Wissen vereinen die Diplomdesignerin und der Segelmachermeister in ihren Unikaten und haben ein Motto: mit 60 noch einmal durchstarten.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. An der Wand hängen hochwertige Teppiche aus tibetischer Hochlandwolle und Naturseide, im Schaufenster robuste Taschen aus Acrylstoffen, Planen und Carbonfaser. In der Borwinstraße 7 eröffnet am Samstag die „Textil Manufaktur“. Das Inhaberpaar Antje und Alexander Reschwamm war jahrelang in der Textilindustrie als Designer und Segelmacher tätig. In ihrem neuen Laden mit angeschlossener Produktion verkaufen sie hochwertige textile Einzelanfertigungen. Und sehen darin auch ein Lifestyle-Projekt: Mit 60 noch einmal richtig durchstarten.

Segelmachermeister aus Rostock

Alexander Reschwamm (60) ist in Rostock geboren und in Gehlsdorf, der Südstadt und Evershagen aufgewachsen. Die Liebe zum Wasser liegt in seiner Familie: Sein Vater war Regattasegler und mit Mitte 20 gehörte Alexander Reschwamm selbst zu den Top 20 der Windsurfer in der DDR. Seine Faszination für das Segelmachen erkannte er früh und absolvierte eine Lehre bei der Rostocker Firma Eikboom. Später hat Alexander Reschwamm für die Boote der DDR-Olympiamannschaften Segel gefertigt und seinen Meistertitel gemacht.

Erfolgreicher Betrieb in DDR gegründet

Im kleinen Ort Laschendorf an der Müritz gelang es dem Segelmachermeister 1987, seine eigene Segelmacherei zu gründen. In Rostock suchte der junge Handwerker vergeblich nach einer Gewerbefläche. „Wir fertigten Yachtsegel und Bootsplanen an, auch Zirkuszelte und individuelle Sonnensegel sind Teil unseres Könnens“, sagt Alexander Reschwamm über sein Handwerk. Der Betrieb überdauerte die Wende. Nach 30 Jahren habe er die erfolgreiche Firma nun verkauft. Mit allen 15 Mitarbeitern.

Ein kaputtes Segel und die Liebe

Antje (60) und Alexander lernten sich bei einer DDR-Regatta in der Mecklenburgischen Seenplatte kennen. „Wir waren beide leidenschaftliche Segler“, sagt das Paar heute. Antje Reschwamm stammt aus Neustrelitz. An der renommierten Kunsthochschule in Berlin Weißensee studierte sie Textildesign. Schon in ihrer Diplomarbeit verwebte sie Teppiche, Decken und Möbelstoffe.

„Als wir uns gerade kennenlernten und bei einer Regatta mein Segel riss, hast du mir ein neues genäht“, erinnert sich Antje Reschwamm und schaut ihren Mann an. Ein himmelblaues Segel, verstärkt mit Sternen und von Hand gefertigt, sei eine schöne Erinnerung an ihre junge Liebe. Mit Anfang 20 lernten sich die beiden kennen und heirateten kurze Zeit später. Mit 60 eröffnen sie nun gemeinsam einen Laden in der KTV.

Beginn der dritten Lebenshälfte

Zum einen, weil sie das machen, was sie gut können. Schon in ihrer Heimat Malchow hatten sie ein Geschäft mit Galerie. „Und weil wir Rostock lieben, schon immer“, betont Alexander Reschwamm, für den es wie eine Rückkehr nach Hause ist. Mit 60 Jahren fühlen sich beide noch zu fit, um aufzuhören – und sind es auch. Sie möchten noch einmal „durchstarten, etwas Neues ausprobieren“. „Wir haben eine schöne Wohnung gefunden. Hier ein Geschäft zu eröffnen, ist auch eine Lifestyle-Frage.“ Kino, Kunsthalle, Restaurants und das Theater, das Antje Reschwamm an ihren Vater erinnere, schätzen sie an einem Leben in der Hansestadt.

Ihre Tochter lebe mit ihrer Familie in Magdeburg. Für die Reschwamms sollte noch einmal ein neues Kapitel beginnen, kein Ressourcenabbau und Ruhestand, sondern ein ausgewähltes Projekt und mehr Lebensqualität in einer lebenswerten Stadt. Zunächst werden sie eine Hälfte der Woche in Malchow und eine in Rostock verbringen. „Wir werden sehen, wie es sich einspielt“, sagen die Inhaber mit Offenheit und Neugier auf ihr Projekt.

Neuer Laden in der KTV Am 9.12. eröffnet die „Textile Manufaktur“ in Rostock. Teppiche, Taschen, Boots- und Sonnensegelwerden hier handgefertigt. Auch individuelle Arbeiten und Reparaturen sind möglich. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 10 Uhr bis 18 Uhr und nach Absprache. Mehr Infos unter www.kaa-reschwamm.de

Wasserfeste und robuste Taschen

Damit starten sie am Samstag in der Borwinstraße 7 ab 10 Uhr. Dem kleinen und gemütlichen Geschäft ist eine Produktion für die Taschen und Reparaturarbeiten angeschlossen. Zwei Mitarbeiterinnen unterstützen die Selbstständigen bei der täglichen Arbeit. In Rostock werden in Zukunft robuste Rucksäcke aus Acrylstoffen, Planen und Carbonfaser genäht. „Die sind wasserfest und auch in der Größe verstellbar.“ Auch Umhängetaschen und kleinere Etuis hat Antje Reschwamm entworfen und mit ihrem Mann produziert. 129 Euro koste ein Rucksack, eine große Umhängetasche 165 Euro.

Segelmachen ist ein Handwerk mit Erfahrung

Für Planware, Sonnen-, Boot- und Surfsegel ist Alexander Reschwamm der richtige Ansprechpartner. „Segelmachen ist ein Handwerk, das besonders viel Erfahrung erfordert. Erst nach vielen Jahren kann man sagen, dass man wirklich fit ist“, so Reschwamm. Und der Segelmachermeister ist fit. Auch Reparaturen sind bei der „Textilen Manufaktur“ problemlos möglich. „Wir freuen uns über interessierte Kunden und nehmen uns gern viel Zeit für sie.“

Wenn Antje Reschwamm keine Taschen entwirft, die sie auch auf Märkten verkauft, geht sie ihrer längsten Leidenschaft, den Teppichen, nach. Besonders edle Stoffe und Textilien verarbeitet sie in der handgefertigten Ware. Lange habe Antje Reschwamm in Nepal gearbeitet und dort als selbstständige Designerin einen großen Auftrag gehabt. Einer ihrer Teppiche hing sogar in der Weltausstellung 1992 in Sevilla. Auch in Indien war Reschwamm tätig. Ihre Anfertigungen verkauft sie unter dem Label „KAA Design“.

Am Samstag erzählen die Inhaber gern mehr über das neue Geschäft, ihre Produkte und ihre Geschichten in der Borwinstraße 7.