﻿Neue Mehrzweckhalle in Rostock: Stadt erteilt Ospa eine Absage

Ob die Rostocker Seavolves und der HC Empor 2025 in einer neuen Halle trainieren können, ist weniger wahrscheinlich geworden. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger lehnt einen Betrieb durch die Stadt ab. Die finale Entscheidung kommt aber erst noch.

Rostock. Schon länger hat es sich angedeutet, nun steht es fest: Die Stadt will die in der Südstadt geplante Mehrzweckhalle nicht. Die Ostseesparkasse möchte bis 2025 die Halle für Konzerte und Sportveranstaltungen für 40 Millionen Euro in ihrem geplanten Kesselborncampus errichten – als Unterstützung für den Rostocker Profi-Sport. Die kommunale Stadthallen- und Messegesellschaft inRostock sollte die Halle zum „Selbstkostenpreis“ nutzen dürfen. Auf dem Gelände zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle plant die Ospa auch Wohnungen und ihre neue Unternehmenszentrale.

Als eine ihrer ersten Amtshandlungen holte sich Oberbürgermeister Eva-Maria Kröger (Linke) das Vorhaben auf den Schreibtisch. Ihr Fazit: Eine weitere Veranstaltungshalle biete „keinen Mehrwert für die Stadt“. Begründung: Die Zahl der Konzerte und Kultur-Events in Rostock ließe sich nicht mal eben nach oben schrauben. Es bestehe die Gefahr, dass Veranstalter nur noch die neue – mit 3000 Sitzplätzen kleinere und günstigere – Halle buchen und die Stadthalle an Auslastung verliert. Das Bild vom reibungslosen Miteinander von Sport und Kultur in beiden Hallen sei „romantisch verkürzt“.

Rostocker Bürgerschaft hat das letzte Wort

Zu dieser Erkenntnis sei sie zusammen mit der Verwaltung nach umfangreicher Prüfung gelangt, erklärt Kröger. Anfang der Woche informierte sie die Fraktionschefs der Bürgerschaft. Das letzte Wort habe aber die Politik. „Wenn die Mehrheit der Bürgerschaft es will, werden wir die Halle trotzdem betreiben“, sagt die neue Rathauschefin. Die Abstimmung darüber steht Ende März an. Sollten sich die OB und die Verwaltung nicht durchsetzen, müsse ein neues Konzept für Stadthalle und Kesselborn-Arena her, vom Marketing bis zur Bühnentechnik.

Ospa-Vorstandschef Karsten Pannwitt zeigt sich enttäuscht und wirbt per Mail an die Bürgerschaftsmitglieder weiter für die Halle. Schließlich sei es ja die Stadt selbst gewesen, die seit Jahren die Arena gewollt habe. Deren Bau steht sogar als Bedingung im Kaufvertrag für die Kesselborn-Grundstücke zwischen Stadt und Ospa. In seiner Mail verweist Pannwitt auf ein Gutachten für die Stadt, das die Sparkasse in Auftrag gegeben hatte.

Neue Halle bräuchte Geld von der Stadt

Demnach führe die neue Halle bei einem Betrieb durch inRostock unter dem Strich in den ersten zehn Jahren durchschnittlich 525 000 Euro an Verlust ein, die von der Stadt ausgeglichen werden müssten. Dazu käme die ebenfalls von der Stadt zu entrichtende Pacht von einer Million Euro im Jahr. Dass bei solchen Zahlen ein privater Betreiber einspringt, wirkt nicht gerade wahrscheinlich. Zum Vergleich: InRostock erhält laut Ospa fünf Millionen Euro im Jahr für den Betrieb von Stadthalle und Messehalle.

Die Alternative wäre, so Pannwitt, die Halle nicht zu bauen. Dann müssten aber der Kaufvertrag und der Bebauungsplan zügig geändert werden, um das Gesamtvorhaben Kesselborncampus nicht zu gefährden. Zwei Millionen Euro flossen bisher in die Planung und Erschließung der Arena. Ein Teil davon ließe sich weiterverwenden, so die Ospa.

Sporthallen-Problem bleibt ungelöst

Das Sporthallen-Problem bleibe aber weiter ungelöst. Die Handballer vom HC Empor und die Seavolves benötigen dringend Hallenkapazität für Training und Spiele. Mit beiden Vereinen seien bereits Absichtserklärungen unterzeichnet worden.

Den Umbau der sanierungsbedürftigen Fiete-Reder-Handballhalle in Schmarl zu einer modernen Arena könne die Ospa aus „juristischen, betriebswirtschaftlichen und auch faktischen Gründen“ nicht leisten.

Scharfe Kritik von CDU und FDP

Nach Angaben der Ospa fallen für die Umrüstung der Stadthalle für Sportevents jedes Mal Kosten von 15 000 Euro an. Mit der neuen Halle fiele das weg. Dort sei das „per Knopfdruck“ möglich, dank eines von den Sportverbänden zugelassenen LED-Bodens, erklärt Ospa-Immobilien-Chef Matthias Horn-Augustin.

Die CDU kritisiert die Absage aus dem Rathaus scharf. Es drohe nach der „Buga-Panne erneut schwerer Schaden für Rostock“, erklärt der Kreisvorsitzende Daniel Peters. Julia Pittasch (FDP) hält die Entscheidungsfindung Krögers für intransparent und wirft ihr ein „kommunikatives Desaster“ vor.