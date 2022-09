﻿Neue Mensa für Studenten in Rostock eröffnet: Was es dort gibt und was das Essen kostet

Eine Mensa mit Rolltreppe – das ist deutschlandweit einmalig: In der Rostocker KTV wurde am Mittwoch die neue Kantine der Universität Rostock eingeweiht. Auf 400 Sitzplätzen soll es Frühstück, Mittag und Abendbrot zu erschwinglichen Preisen geben.

In der neuen Mensa in Rostock soll es von morgens bis abends etwas zu essen geben – für Studenten, Personal der Universität und Gäste.

Rostock. Rund 1200 Essen werden jeden Tag über die Theke gehen, kalkuliert Christoph Peters – zumindest zu Beginn. Er ist Leiter der neuen Mensa in der Ulmenstraße, die am Mittwoch in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) eingeweiht wurde. Sukzessive rechne er damit, dass bis zu 1700 Portionen verkauft werden. Damit ist die Mensa am Ulmencampus die zweitgrößte in der Hansestadt und laut Angaben des Studierendenwerks Rostock-Wismar die einzige in Deutschland, in der es eine Rolltreppe gibt.

Die bringt die hungrigen Gäste mit ihren vollen Tabletts in die obere Etage, wo sich 400 Sitzplätze befinden. Gekocht wird im Erdgeschoss und das beinahe rund um die Uhr. Denn Peters und sein 22-köpfiges Team bieten von 8 bis 10 Uhr Frühstück, von 11 bis 14 Uhr Mittagessen und von 17 bis 22 Uhr Abendessen an. Zwischendurch wird es Snacks in der Cafeteria geben. Wählen können Gäste zwischen fünf bis acht Gerichten, darunter klassische, aber immer auch vegetarische und vegane Speisen.

Mittagessen für Studenten ab 3 Euro, externe Gäste zahlen mehr

Wie viel eine Portion in etwa kostet, das sei schwer zu beziffern, so Mensachef Peters. Der Preis setze sich je nach Auswahl eines Gerichts oder einzelner Komponenten zusammen. Wegen der schwankenden Einkaufspreise infolge der Energiekrise müsse täglich neu kalkuliert werden. Im Schnitt könnten Studierende ein Mittagessen für 3 bis 4 Euro bekommen, Angestellte der Universität müssten für eine Mahlzeit 5 bis 6 Euro einkalkulieren. Für externe Gäste kostet das Essen 7 bis 8 Euro.

Die neue Mensa sei absolut nicht mit den bisherigen zu vergleichen, sagte Kristin Wieblitz, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Uni Rostock am Mittwoch. Wobei auch die bestehenden Angebote für viele unverzichtbar wären. „Unsere Mensen sind Orte, an denen Studierende lachen, Freundschaften knüpfen und pflegen, an denen sie gut essen können und satt werden“, so Wieblitz.

Zur Eröffnung der neuen Mensa in der Ulmenstraße nahmen deren Leiter Christoph Peters und Anne Beetz (v. r.) einen symbolischen Schlüssel von Kai Hörig, Leiter des Studierendenwerks Rostock-Wismar, entgegen. Einen weiteren gab es für Sven Stoltzmann und Corinna Degner (v. l.), die für das neue Wohnheim zuständig sind. Die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Uni Rostock, Kristin Wieblitz, gratulierte. © Quelle: Katrin Zimmer

Etwa zwei Jahre lang wurde an der neuen Mensa in der Ulmenstraße gebaut – geplant schon sehr viel länger, wie Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar sagte. Sie soll den steigenden Bedarf am wachsenden Standort decken, an dem auch der Neubau der Philosophischen Fakultät – das „Ulmicum“ – entsteht. Bisher wurden dort 13 Jahre lang lediglich Interimslösungen angeboten. Offiziell wird der Betrieb im Neubau nun am 4. Oktober aufgenommen.

Wohnheimzimmer in der KTV kostet 337 Euro im Monat

Neben der Mensa wurde auf dem Grundstück in der KTV gleichzeitig auch ein Wohnheim mit 70 Plätzen errichtet. Die Zimmer sind laut Angaben des Studierendenwerks bereits alle vergeben, wenngleich der Preis mit 337 Euro deutlich über dem Durchschnitt liegt. 272 Euro müssen Studenten im Mittelwert für ein Zimmer in der Universitätsstadt berappen.

Um Mieten, Mensaessen und Semesterbeiträge so gering wie möglich zu halten, setze das Studierendenwerk auf weitere Zuschüsse der Landesregierung. „Studieren in MV darf keine Frage des Geldes sein“, so Hörig. Erst vor wenigen Tagen hatte das Studierendenwerk bekannt gegeben, den Semesterbeitrag zu Beginn des Sommersemesters 2023 um 24 Prozent von 75 auf 93 Euro anzuheben. Als Grund wurden unter anderem gestiegene Energie- und Personalkosten genannt.

In die neue Mensa in der Ulmenstraße flossen laut Angaben des Versorgers rund 11 Millionen Euro, das Wohnheim kostete weitere 6 Millionen. Etwa ein Viertel der Kosten übernahm die Landesregierung.