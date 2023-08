Für ein Jahr ausgeliehen

Juan José Perea ist Neuzugang Nummer zehn beim FC Hansa. Der 23-Jährige kommt für ein Jahr vom Erstligisten VfB Stuttgart. Der Kolumbianer trainierte am Freitag erstmals in Rostock und trat auch den Auswärtstrip zum Spiel gegen Elversberg an. Was der Angreifer zu seinem Wechsel an die Ostsee sagt.