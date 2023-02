﻿Neue Ostsee-Klamotten: Rostocker Paar gründet Mode-Label und eröffnet Online-Shop

Isolationspflicht fällt am 12. Februar

Isolationspflicht fällt am 12. Februar

Von Hygienebart bis Mülltrennverbot: Diese 6 kuriosen Corona-Regeln in MV bleiben unvergesslich

Am 12. Februar fällt die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Für viele Menschen bedeutet dies das Ende der Pandemie. Doch was waren die Regeln in MV, die den Bürgern hier im Gedächtnis bleiben werden? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sechs zusammengestellt.