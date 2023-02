﻿Neue Preise bei der Ospa: Ostseesparkasse Rostock erhöht Kontogebühren

Rostock. Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) erhöht die Kontogebühren – zumindest für einen Großteil ihrer Kunden. Wer bisher noch zum Nulltarif sein Geld verwalten ließ, muss künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens 2,99 Euro Kontoführungsgebühren oder mehr monatlich zahlen. Für Kunden, die jetzt erst ein Konto bei der größten Sparkasse der Region eröffnen, liegt die geringste Pauschale zunächst bei 6 Euro pro Monat. Das geht aus den aktuellen Preisübersichten für Privatkunden der Ospa hervor.

Demnach gibt es bereits seit dem 1. Dezember nur noch drei Modelle für den, der ein Girokonto bei der Sparkasse mit Hauptsitz in Rostock eröffnen will. Sie tragen die Beinamen „Hafen“, „Heimat“ und „Horizont“ und kosten monatlich pauschal 6, 12 und 16 Euro. Dabei handelt es sich der Ospa zufolge aber nicht um reine Kontoführungsgebühren, sondern „attraktive Girokontomodelle im Privatkundenbereich, bei denen die Kunden nur das bezahlen, was sie auch wirklich benötigen“.

Intensität der Geschäftsbeziehung bestimmt Kontogebühren

„Das Girokonto ist eines der wichtigsten Produkte für unsere Kunden. Ein täglicher Begleiter, der daher optimal zum Lebensstil und den jeweiligen Anforderungen passen muss“, so Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt. Bei den neuen Kontomodellen stehen die Intensität der Geschäftsbeziehung und die ganzheitliche, persönliche Kundenbetreuung im Fokus, teilte die Sparkasse weiter mit.

Das heißt: Wer nicht nur ein Girokonto bei der Ospa führt, sondern beispielsweise auch Geld in einem Depot anlegt, mit dem die Bank wirtschaften kann, steigt in der Gunst auf und zahlt entsprechend weniger Gebühren. Auch mit Treueboni wie Cashback-Aktionen, einem Reiseschutzpaket oder Freikarten für regionale Kultur- oder Sportevents will die Sparkasse ihre Kunden für höhere Kontoführungsgebühren entschädigen.

Karsten Pannwitt ist seit 2015 Mitglied im Vorstand der Ostseesparkasse Rostock (Ospa). © Quelle: Ospa

Weiterhin nicht zahlen müssen den Angaben zufolge Schüler, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleister und freiwillige Wehrdienstleister zwischen 0 und 30 Jahren. Ebenfalls kostenfrei bleibt das sogenannte „Giro online“-Konto, bei dem sämtliche Überweisungen über Browser oder App angewiesen werden müssen. Kontoauszüge auf Papier oder eine Kreditkarte gibt es nicht – und auch keine Zinsen. Neu eröffnen können Kunden so ein kostenfreies Online-Konto inzwischen aber nicht mehr.

Mehr als 300 000 Kunden in der Region Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) ist mit mehr als 650 Mitarbeitern eine der größten Sparkassen Deutschlands. Rund 300 000 Kunden haben Konten bei der Ospa oder sind anders geartete Geschäftsbeziehungen mit der Bank eingegangen, darunter vornehmlich finanzielle. Mehr als 40 Filialen betreibt die Ospa in Rostock und der Region sowie zahlreiche weitere SB-Standorte. Sie ist Mitglied im Ostdeutschen Sparkassenverband, ihr Träger ist ein Sparkassenzweckverband bestehend aus Hansestadt und Landkreis Rostock. Alle Tätigkeiten werden von einem Verwaltungsrat in der Hansestadt überwacht, die zuständigen Aufsichtsbehörden sind die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main sowie die Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungsaufsicht mit Sitz in Bonn. Vorstandsvorsitzender der Ospa ist seit Anfang 2021 Bernd Brummermann. Bereits seit 2015 Mitglied im Vorstand ist Karsten Pannwitt.

In den vergangenen Jahren hatten bereits andere Banken die kostenfreien Konten gestrichen. In einer Niedrigzinsphase Ende 2019 hob die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest ihre Gebühren an, um die Kosten für bereitgestellte Services zu kompensieren, wie es hieß. Die Sparkasse Vorpommern zog nach.

Gängiges Prinzip ist es derzeit bei vielen Banken, dass jeden Monat ein Mindestbetrag auf das jeweilige Konto eingezahlt werden muss. Bei der Commerzbank und der Deutschen Kreditbank (DKB) liegt dieser beispielsweise bei 700 Euro, ebenso bei der ING oder bei Comdirect. Die Commerzbank weist allerdings explizit darauf hin, dass Umbuchungen nicht als Geldeingang gewertet werden.

Ospa-Vorstand: Keine Kosten für einzelne Überweisungen

Auch für einzelne Aktivitäten werden Kunden bei anderen Banken oder Sparkassen zur Kasse gebeten. Wer ein Basiskonto bei der Hamburger Sparkasse (Haspa) führt, zahlt nicht nur pauschal 4,95 Euro monatlich, sondern darüber hinaus 50 Cent pro „Buchungsposten“ oder Dauerauftrag. Sogar Online-Überweisungen kosten 5 Cent.

Das alles fällt für Kunden der Ostseesparkasse jedoch weg. Mindesteingänge, versteckte Kosten oder eine Beschränkung der Buchungsposten gibt es nicht, hieß es. Durch die neuen Modelle würden klare Preise ausgewiesen und Transparenz garantiert, so Ospa-Vorstand Pannwitt. Das sei den meisten Kunden wichtiger als der generelle Nulltarif. Betroffen von der Umstrukturierung sind ihm zufolge rund 180 000 Konten. Die Kunden würden nun sukzessiv von ihren Beratern kontaktiert werden, um gemeinsam das beste Angebot zu finden.

Wirbel um neue Sportarena und Brücke im Kesselbornpark

Ein großzügiges Angebot machte die Ospa zuletzt auch der Hansestadt Rostock. Zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle, im sogenannten Kesselbornpark in der Südstadt, will sie einen komplett neuen Campus erschließen – mit Bürohochhaus, Sportarena, Kindergarten und Parkhaus. Auch das neue Innovation Center des Autovermieters Sixt soll auf dem Areal Platz finden.

Zuletzt allerdings gab es Zoff mit der Bürgerschaft um eine Brücke, die den Komplex mit der Stadthalle verbinden soll. Die Kosten müsste eigentlich die Stadt übernehmen, doch die zuständige Bausenatorin Ute Fischer-Gäde zeigte sich reserviert und verwies auf die Sparkasse.

Den neuen Campus am Kesselbornpark soll eine Brücke mit der bereits bestehenden Stadthalle in der Rostocker Südstadt verbinden. © Quelle: Ostseesparkasse Rostock (Ospa)

Auch um die neue Sport- und Veranstaltungsarena, die die Ospa dort bis 2025 für rund 40 Millionen Euro bauen lassen will, gibt es noch Streit. Denn die wünschen sich zwar vor allem die Handballer des HC Empor und die Basketballer der Rostock Seawolves, die bei der Terminierung ihrer Spiele bisher stets Rücksicht darauf nehmen müssen, ob Konzerte oder andere Veranstaltungen in der Stadthalle gesetzt sind. Doch nach dem Bau müsste die städtische Messe- und Stadthallengesellschaft „inRostock“ den Betrieb übernehmen – und das Rathaus die Kosten.

Das stellte die neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), die seit dem 1. Februar im Amt ist, nun infrage. Zuletzt hatten Fachleute prognostiziert, dass die neue Arena Rostock in den ersten Jahren zwar je etwa eine halbe Million Euro kosten würde, perspektivisch aber durch mehr mögliche Veranstaltungen auch mehr Geld in die Kassen kommen könnte. Im März sollen die Mitglieder der Bürgerschaft das Ospa-Prestigeprojekt erneut diskutieren und grünes Licht für den Kesselbornpark geben.