﻿Neue Reihe: Literatur kommt in Rostocks Kneipen

Die dreiteilige Veranstaltung „Überräume" startet am Donnerstag an der Snackbar Flirt am Saarplatz

Der Autor Paul Bokowski liest am 24. November in der „Snackbar Flirt“ in Rostock

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Zu einer neuen Veranstaltungsreihe haben sich das Jugendalternativzentrum Rostock (JAZ) und das Literaturhaus Rostock zusammengetan. Die Idee ist, mehr Kultur in Rostocker Kneipen zu bringen.

Es geht um konkret drei Lesungen: „Wir wollen ein niedrigschwelliges Kulturangebot machen“, sagt Emily Grunert, die das Projekt vom Literaturhaus Rostock aus betreut. Also wird die Kneipe ein Leseort, der auch beim Erlebnis der Lesung eine Rolle spielen soll. In der Literatur spielt der Raum eine wichtige Rolle – als Handlungsort, natürlich. In dieser Reihe soll auch der Raum der Lesung eine Rolle spielen. „Wir wollen den Raum in den Fokus rücken“, sagt Emily Grunert, also heißt das Projekt „Überräume“. Vorgestellt werden drei Werke der aktuellen Gegenwartsliteratur.

Es gibt also drei Lesungen an drei Orten: Paul Bokowski liest am 24. November in der „Snackbar Flirt“ aus seinem Roman „Schlesenburg“, der Autor Yannic Han Biao Federer am 30. November in der „Gelben Katze“ aus seinem Werk „TAO“ und Schriftstellerin Franziska Gänsler am 5. Dezember aus ihrem Buch „Ewig Sommer“. Natürlich sind die literarischen Handlungsorte sehr unterschiedlich: eine Plattenbausiedlung, eine leere Wohnung und ein Dorf.

In den beteiligten Kneipen war man bei der Planung sehr aufgeschlossen. „Wir haben von den Betreibern gleich positive Resonanz bekommen“, sagt Emily Grunert. Die „Snackbar Flirt“, die „Gelbe Katze“ und der „Marktkrug“ kamen also schnell mit ins Boot. Denn auch Kneipen sind wichtige soziale Räume in der Stadt, hier werden sie kulturell aufgewertet, mit Lesungserlebnissen der besonderen Art. Die Anzahl der Plätze ist naturgemäß begrenzt. Und nach den Lesungen können alle Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen.

Lesungsreihe „Überräume“: Paul Bokowski am 24. November um 19 Uhr in der „Snackbar Flirt“ (Saarplatz 1), Yannic Han Biao Federer am 30. November um 19 Uhr in der „Gelben Katze“ (Ulmenstraße 38) und Franziska Gänsler am 5. Dezember um 19 Uhr im „Marktkrug“ (Ulmenstraße 18); Kartenpreis jeweils 6 Euro, das Kombiticket für alle drei Lesungen kostet 12 Euro, Reservierungen über booking@jaz-rostock.de möglich