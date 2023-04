﻿Das waren die Gäste beim Empfang der neuen Rektorin der Uni Rostock Elizabeth Prommer

Mehr als 250 Gäste sind am Abend zum Empfang nach der offiziellen Ernennung des neuen Oberhaupts der Universität Rostock in die Aula der Alma Mater gekommen. Was sie von Prof. Elizabeth Prommer erwarten und was sie ihr wünschen.

Rostock. Zum ersten Mal in der mehr als 600-jährigen Geschichte der Universität Rostock ist mit Prof. Elizabeth Prommer eine Frau an die Spitze der Alma Mater gewählt worden. Die Deutsch-Amerikanerin tritt die Nachfolge von Prof. Wolfgang Schareck an, der nach drei Amtszeiten in den Ruhestand geht.

Nach der offiziellen Ernennung bei der Investitur am Nachmittag in der Marienkirche fand ein Empfang der Rektorin in der Aula im Hauptgebäude der Universität statt, zu dem 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur geladen waren.

Wer dabei war, ist in der Bildergalerie der Ostsee-Zeitung zu sehen.

