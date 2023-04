﻿Neue Rektorin im OZ-Studio: Wie Elizabeth Prommer alle Rostocker für die Uni begeistern will

Elizabeth Prommer ist die erste Frau im Rektorat der Uni Rostock. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war am Montag ein Interview mit der OZ-Chefredaktion. Dabei hat sie erzählt, was ihre ersten Ziele sind, was sie an ihrer früheren Aufgabe vermissen wird – und welche Rolle dabei Efeu spielt.

Rostock. Rostock ist nicht nur laut Ortsschild eine Universitätsstadt: Die Hochschule der Hansestadt gehört zu den ältesten und vielfältigsten in ganz Norddeutschland. An ihrem breiten Angebot sollen auch die Rostocker, die nicht an der Alma Mater eingeschrieben sind, künftig stärker teilhaben können. Das versprach die neue Rektorin, Elizabeth Prommer, am Montag im Gespräch im OZ-Studio mit Chefredakteur Andreas Ebel und seiner Stellvertreterin Carla Quick.

Schon jetzt gebe es ein breites Angebot für Nicht-Studenten, betonte Prommer, von der Senioren-Uni über die Kinder-Uni und Podcasts bis zur Langen Nacht der Wissenschaften und öffentlichen Vorlesungen. Dazugekommen sei bereits die „Universität im Rathaus“ mit unterschiedlichen Veranstaltungen.

Uni Rostock: Angebote für alle Bürger auf einen Blick

Diese Angebote will Prommer bündeln: „Bis jetzt muss man sich das alles zusammenpuzzeln. Wir wollen das zusammenfassen, so dass die Rostocker Bürgerinnen und Bürger im Internet sehen können: ,Wenn Du Dich dafür interessierst, komm am Samstag dahin oder komm an einem anderen Tag zur Langen Nacht der Wissenschaften.’“

So beschreibt sich Elizabeth Prommer selbst Studium in Los Angeles, München und Leipzig. Vor meiner Berufung nach Rostock war ich Professorin an der Universität Wien, zuvor viele Jahre an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg sowie Stationen in München, Hamburg, Berlin. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Zusammen­spiel von Medien, Medienrezeption und Gesellschaft. Dabei interessieren mich besonders die audio­visuellen Medien. Die Veröffentlichungen umfassen Studien zum Kinobesuch, über Fernsehrezeption sowie Online-Mediennutzung. Vortragstätigkeit für die Medienpraxis. Amerikanerin, verheiratet und drei Kinder. Mit meinem Mann habe ich die gemeinnützige wissenschaftliche Mitmachwelt „Extavium Potsdam“ gegründet.

Auch möchte sie die Sprache der Wissenschaft für Nicht-Akademiker verständlicher machen: „Ich werde die Professoren bitten, mir ihre Themen so zu erklären, dass ich sie verstehe. Und wenn ich das verstehe, ist das das Vokabular, mit dem wir nach außen gehen können.“

Rostock: Stärker um ausländische Studierende werben

Bündeln will Prommer auch die Aktivitäten der Uni in Bezug auf Internationalität. „Die meisten unserer Professoren und Professorinnen sind bereits international gut vernetzt und es gibt viele internationale Initiativen. Diese Kontakte wollen wir bündeln, um zu zeigen, welche Möglichkeiten unsere Studierenden haben, ins Ausland zu gehen, welche internationalen Forschungsbeziehungen bestehen und auch, wie wir durch besseres Marketing mehr ausländische Studierende bekommen können.“

Vor ihrem Amtsantritt hatte Prommer zudem angekündigt, sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. „Über die Hälfte der Studierenden sind Frauen. Bei den Professoren sind es aber nur 22 Prozent.“ Das sei noch weniger als der Bundesdurchschnitt von 25 Prozent, so die Rektorin. „Da sind wir also noch weit weg von pari-pari.“

Rektorin Elizabeth Prommer zu Gast im OZ-Studio © Quelle: Ove Arscholl

Höhere Frauenquote nicht von heute auf morgen

Allerdings sei das auch nicht von heute auf morgen zu ändern: „Wir können ja keine Professoren austauschen. Außerdem müssen wir uns ans Prinzip der Besten-Auslese halten“, gab Prommer zu bedenken.

„Aber wir können unseren eigenen Nachwuchs sehr viel stärker fördern und gegen das unbewusste Vorurteil kämpfen, wonach Männer manche Dinge besser können als Frauen.“ Um die Diversität an der Uni zu fördern, soll eine neue Stelle in der Verwaltung geschaffen werden, die für solche Fragen zuständig ist.

Wie hoch darf der Efeu wachsen?

Als Rektorin wird Prommer, die zuvor den Fachbereich Kommunikations- und Medienwissenschaft leitete, zunächst nicht mehr lehren. „Das werde ich sehr vermissen. Ich würde aber gerne noch ein paar Vorträge halten.“

Vermissen werde sie auch, dass sie sich als Professorin selbst aussuchen konnte, an was sie arbeiten wollte. „Am meisten vermisse ich die Selbstbestimmtheit bei der Themenauswahl. Jetzt muss ich die Fragen bearbeiten, die als Rektorin auf mich zukommen, etwa wie hoch der Efeu am Uni-Gebäude wachsen darf.“

Uni Rostock punktet mit engagiertem Lehrpersonal

Lernbegierigen würde Prommer jederzeit empfehlen, sich in Rostock einzuschreiben: „Wir sind die Uni im Norden mit der größten Fächerauswahl und haben ein sehr gutes Zahlenverhältnis von Betreuenden und Studierenden.“ Die Lehrenden würden sich sehr für ihre Studierenden ins Zeug legen, lobte Prommer: „In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie engagiert die Lehrenden sind, um das Beste für die Studis möglich zu machen.“