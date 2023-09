Zwei neue Flusskreuzfahrtschiffe für Arosa: Rostocks Reederei steuert auf Rekord zu

Sechs Schilder mit „Griepswold“

Niederdeutsches Kulturerbe: Greifswald hat jetzt plattdeutsche Ortsschilder

So schön sich das Plattdeutsche auch anhört, so sehr ist die alte Sprache in Gefahr. Die Hansestadt Greifswald will helfen, sie wieder sichtbarer zu machen. Deshalb gibt es jetzt Ortszusatzschilder mit „Griepswold“.