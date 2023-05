﻿Neue Schwimmhalle für Rostock: Wieso geht es nicht voran, Frau Oberbürgermeisterin?

Rostock. „Gemeinsam werden wir versuchen, das Projekt wieder anzupacken. Nachdem es in der Schublade verschwunden war“: Diese Worte stammen von Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), gefallen sind sie Ende Dezember 2022 und gemeint war der Bau einer neuen Schwimm- und Eishalle in der Hansestadt. Doch auf die werden die Rostocker offenbar noch länger warten müssen: Denn nach OZ-Informationen geht es in Sachen Schwimmhalle überhaupt nicht voran.

„Das Thema hat in der Verwaltung derzeit keine Priorität“, heißt es aus Rathauskreisen. Sehr zum Missfallen der Bürgerschaft: CDU/UFR, SPD, FDP und auch die Grünen machen Druck, wollen endlich Fakten sehen. CDU/UFR-Fraktionschefin Chris Günther: „Leider müssen wir feststellen, dass bis zum heutigen Tage weiterhin keinerlei neue Informationen vorgelegt wurden. Dies wirft ernsthafte Fragen auf.“

Welche Projekte in Rostock höhere Priorität haben

Seit Jahren hatte Kröger den Bau einer neuen, einer dritten Schwimmhalle zum Thema gemacht – in Interviews im Oberbürgermeister-Wahlkampf, aber auch schon lange davor. Noch als Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft ließ sie im Mai 2022 in den sozialen Medien im Internet Stimmung für das Vorhaben machen. Tenor: Lieber eine neue Schwimmhalle als viele Millionen für die (inzwischen abgesagte) Buga 2025. Auch rund um ihren Amtsantritt sprach Kröger davon, dass sie den Rostockern den Wunsch nach einer neuen Schwimmhalle erfüllen wolle.

Schließlich diskutiert die Hansestadt seit mehr als 20 Jahren über die dritte Halle. In Bürgerbefragungen landete das Vorhaben zuletzt regelmäßig auf Platz eins der Projekte, die den Einwohnern der größten Stadt des Landes besonders wichtig sind.

„Für die Verwaltungsspitze sind derzeit andere Vorhaben wichtiger“, heißt es dennoch aus dem Rathaus. Allen voran die Projekte der ehemaligen, von Kröger stets scharf kritisierten Buga hätten Priorität – die Rad- und Fußgängerbrücke über die Warnow, die Umgestaltung des Stadthafens. Ebenso das neue Archäologische Landesmuseum und Krögers Lieblingsvorhaben: das neue Volkstheater. Zur Schwimmhalle sagt Rathaussprecher Ulrich Kunze lediglich: „Es erfolgen derzeit Gespräche und Abstimmungen zum weiteren Umgang mit dem Projekt. Es können derzeit noch keine weiteren belastbare Aussagen getroffen werden.“

Was die neue Schwimmhalle in Rostock ausbremst

Bereits 2018 hatte Senator Steffen Bockhahn (parteilos) – damals nicht „nur“ für Schulen, sondern auch den Sport in Rostock zuständig – mit dem stadteigenen Immobilienbetrieb KOE einen Plan für eine neue Eis- und Schwimmhalle vorgelegt. Der Clou: Die Abwärme der Eisproduktion sollte zum Erwärmen der Bäder genutzt werden. Rostock wollte so Betriebskosten sparen und das Klima schonen. Außerdem: Mit der neuen Halle wäre auch eine ebenfalls mehrere Millionen Euro teure Sanierung der Eis-Arena an der Schillingallee hinfällig.

Genau dieser Punkt soll nun der „Bremsklotz“ sein: Im Sommer soll ein neues Gutachten zur Schillingallee vorliegen – und zu der Frage, ob eine Sanierung am Ende nicht doch die bessere Variante sein könnte. Aus Bürgerschaftskreisen heißt es, die Ämter würden auf Zeit spielen – zumal auch der Standortkonflikt nicht gelöst ist. Die neue Schwimmhalle soll nach dem Willen der Politik in den Nordwesten, das Sportamt bevorzugt eine Fläche auf dem Gelände der Hansemesse.

„Die Prüfung dauert viel zu lange“

Krögers Verwaltung soll nun klar Position beziehen, die CDU will offiziell anfragen: Wieso gibt es beim Wunschprojekt Schwimmhalle weiter Verzögerungen? Wieso tauchen die veranschlagten 50 Millionen Euro für den Bau erst nach 2026 und nur „vage“ in den Plänen des KOE auf? Fraktionschefin Günther: „Wir wollen wissen, welche Priorität das Vorhaben für die Verwaltung hat. Sollte eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle keinen Sinn machen, dann müssen die Planungen für eine reine Schwimmhalle Fahrt aufnehmen.“

Das sehen die anderen großen Fraktionen genauso. „Die Prüfung und Diskussion dauert schon viel zu lange. Wir brauchen zeitnah ein Ergebnis“, so SPD-Vizechefin Anne Mucha. Schließlich gehe es bei der dritten Schwimmhalle nicht nur um Spaß, sondern darum, das Schulschwimmen im Nordwesten abzusichern. Muchas deutliche Wort an die Verwaltung: „Wir dürfen uns nicht nur auf die Großprojekte in der Innenstadt konzentrieren, sondern müssen die ganze Stadt im Blick behalten.“

Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer sagt: „Alle Fraktionen haben sich zum Neubau einer Schwimmhalle bekannt. Ich gehe davon aus, dass dieser Konsens in der Stadtverwaltung weiter vorangetrieben wird.“ FDP-Chefin Julia Pittasch holt aus zur Generalkritik: „Das Thema Sport wird wie schon bei der Arena am Kesselbornpark von der Oberbürgermeisterin aufs Abstellgleis geschoben. Langsam gehen bei dem Thema aber die Ausreden aus. Es braucht eine Entscheidung, und zwar eine für den Sport.“

