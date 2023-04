﻿Neue Straßenbahnlinie für Rostock: Durch welchen Stadtteil sie gebaut wird und wann sie fertig ist

Erstmals seit 2006 will Rostock das Straßenbahnnetz ausbauen. Die RSAG und die Stadt haben nun die Details für eine neue Linie vorgelegt. Im Juni soll die Bürgerschaft bereits grünes Licht geben. Wo die neue Trasse verlaufen soll, was sie bringen könnte und was Rostock für die neuen Gleise opfern will.

Rostock. Jan Bleis ist optimistisch: Läuft alles nach Plan, könnten bereits 2030 die ersten Straßenbahnen auf Rostocks neuester Linie rollen – und das für vergleichsweise kleines Geld aus der Stadtkasse. 17 Jahre nach der vorerst letzten Netzerweiterung hat der Technikvorstand der Rostocker Straßenbahn AG jetzt die konkreten Pläne für eine neue Linie zwischen dem Zoo und Reutershagen vorgestellt.

Wo genau soll die neue Strecke verlaufen?

Die RSAG hat insgesamt vier mögliche Trassen prüfen lassen, zwei davon intensiver. Aus Sicht von Straßenbahn, Stadt und der Gutachter kommt nur die sogenannte Westroute infrage. Sie verläuft vom Zoo über den Großparkplatz am Groß Schwaßer Weg und das Christophorus-Gymnasium (CJD) zum Markt in Reutershagen und soll dann am Braesigplatz wieder an das bestehende Gleisnetz an der Hamburger Straße anschließen.

Die Alternative Ost wäre eine neue Linie vom Zoo über den Trotzenburger Weg, die Tschaikowski-, die Händel- und die Von-Hutten-Straße zum Markt Reutershagen und zur Hamburger Straße. Allerdings haben die Gutachten ergeben, dass nur die Westvariante einen „volkswirtschaftlichen Nutzen“ hätte und somit gefördert werden kann. Rostock hofft, dass von den geplanten 50 Millionen Euro Baukosten bis zu 45 Millionen Euro von Bund und Land übernommen werden. Die Hansestadt würde am Ende also eine neue Linie für lediglich 5 Millionen Euro bekommen.

Welche Linien sollen die neue Route bedienen?

Die RSAG plant, die Linien 3 und 6 im Zehn-Minuten-Takt auf den neuen Gleisen einzusetzen. In Reutershagen soll die Linie 6 in die Linie 2 gen Innenstadt übergehen. Die Linie 3 würde weiter in die nordwestlichen Stadtteile wie Evershagen oder Lütten Klein fahren.

Diese beiden Trassen hat die RSAG für die neue Linie untersucht. © Quelle: Benjamin Barz

Was erhofft sich die Stadt von der neuen Linie?

„Die Straßenbahn ist unsere Zukunft. Sie ist der Schlüssel, um die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen“, sagt Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne). Die neue Linie soll zum einen helfen, Reutershagen besser an das Nahverkehrsnetz anzubinden. Immerhin leben in dem Stadtteil 18 000 Menschen, die Rostock zum Umstieg auf Busse und Bahnen bewegen will. Und die Hansestadt will Pendler für die neue Linie gewinnen. „Wir haben auf dem Park-and-ride-Parkplatz am Groß Schwaßer Weg mehr als 700 Stellplätze. Von dort aus sollen Pendler künftig die Innenstadt in zehn, zwölf Minuten mit der Straßenbahn erreichen können“, so Bleis.

Für die Stadtteile im Nordwesten soll der Zoo leichter mit den Öffentlichen erreichbar sein. Und auch die Schüler der Christophorus-Schule – mit 1700 Kindern eine der mit Abstand größten Schulen Rostocks – sollen statt mit dem Elterntaxi mit der Straßenbahn zum Unterricht fahren. „Wir rechnen damit, 345 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen zu können – und wir rechnen mit 1,2 Millionen zusätzlichen Fahrgästen für die RSAG“, so Fischer-Gäde. Vor der Corona-Pandemie – im Jahr 2019 – nutzen 42 Millionen Fahrgäste Busse und Straßenbahnen in der Hansestadt.

Was bedeutet das für das bestehende Liniennetz?

Sobald die neuen Gleise verlegt sind, will die RSAG sogar Geld sparen: „Wir können einige Buslinien ausdünnen oder sogar komplett einstellen“, sagt Vorstand Jan Bleis. Betroffen wäre unter anderem die Buslinie 28. Noch gravierender aber: Die bisherige Straßenbahnverbindung vom Zoo zum Neuen Friedhof soll wegfallen. „Die lohnt sich schon jetzt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten kaum noch“, so Bleis. Im Schnitt würden gerade mal um die 300 Fahrgäste pro Tag das Teilstück nutzen. Zudem seien die Gleise akut sanierungsbedürftig.

Wenn in wenigen Jahren die Brücke an der Rennbahnallee saniert werden muss, soll bereits auf Maßnahmen für die Straßenbahn verzichtet werden. So könnte die Stadtkasse Geld sparen. Die RSAG will stattdessen zwischen dem neuen Halt am Zoo und dem Neuen Friedhof eine Buslinie einrichten. „Die bestehende Trasse wird aber gesichert, darf nicht überplant oder bebaut werden“, heißt es vom Technikchef der Straßenbahn. Denn sollte Rostock eines Tages doch noch die Pläne für Groß Biestow umsetzen, könnte die Verbindung über den Friedhof für die Erschließung des neuen Stadtteils doch wieder an Bedeutung gewinnen. Denkbar, so Bleis, wäre aber auch eine Erschließung des neuen Wohngebietes vom Südblick oder vom Süd-Campus aus. Noch eine Folge: Direkt vor dem Haupteingang des Zoos beim Darwineum würden für die Bahnlinie Parkplätze wegfallen.

Sind Kleingärtner betroffen?

Ja, sagt Umweltsenatorin Fischer-Gäde. Wie viele Kleingärten genau der neuen Trasse zum Opfer fallen, sei aber noch nicht klar. Auch eine Schätzung will die RSAG noch nicht abgeben. Mit den betroffenen Kleingartenvereinen seien erste Gespräche geführt worden, man wolle die Laubenpieper in die Planung einbinden. Die Senatorin kündigt an: „Wir werden allen, die im Kleingarten abgeben müssen, Alternativen anbieten: entweder durch Umstrukturierungen in den Anlagen vor Ort oder in anderen Vereinen in der Stadt.“ Die Kleingärtner, aber auch Radler und Spaziergänger, sollen den Begleitweg zur neuen Straßenbahntrasse nutzen dürfen.

Jan Bleis, RSAG-Vorstand, ist überzeugt vom Nutzen der neuen Straßenbahnlinie und will das Netz sogar noch weiter ausbauen. © Quelle: Ove Arscholl

Gibt es auch Kritik an den Plänen?

Die SPD in der Bürgerschaft will unbedingt verhindern, dass Kleingärten für die neue Straßenbahn geopfert werden. Fraktionschef Thoralf Sens hält trotz der Gutachten der Straßenbahn AG die Alternative über die Goerdelerstraße für die bessere. „Wir würden so das wachsende Marinekommando, das Ostseestadion, die Ospa-Arena und auch die Neptun-Schwimmhalle besser anbinden“, sagt er. Sens bezweifelt, dass die prognostizierten Fahrgastzahlen der RSAG so eintreten werden: „Viele Schüler aus dem Umland werden auch weiterhin mit dem Auto zum CJD gebracht werden.“ Die SPD fordert die Straßenbahn AG auf, die andere Linienführung nochmals intensiver und mit Blick auf die Zukunft zu prüfen.

Müssen für die neue Linie auch neue Straßenbahn her?

„Laut unserer Planung bräuchten wir zwei neue Straßenbahnen, um die neue Linienführung und den geplanten 10-Minuten-Takt erfüllen zu können“, sagt RSAG, Vorstand Jan Bleis. Rund acht Millionen Euro würden die beiden Bahn kosten. Eine Förderung für die neuen Fahrzeuge gäbe es derzeit nicht, die RSAG und die Stadt müssten sie also selbst bezahlen. Bleis betont aber: „So weit sind wir noch nicht. Wir wollen den Straßenbahnverkehr in Rostock ja generell ausweiten und bräuchten dann insgesamt noch mehr Fahrzeuge.“ Die RSAG erhält 2025 in einem ersten Schritt vom Hersteller Stadler 28 neue Bahnen vom Typ „Tina“. Auftragswert: rund 100 Millionen Euro.

So sieht „Tina“ aus: Rostocks neue Straßenbahn, die ab 2025 in Dienst gestellt werden soll. © Quelle: RSAG/Stadler

Plant Rostock noch weitere Linien?

Zwei weitere mögliche Straßenbahnlinien befinden sich aktuell in der Prüfung – eine Verbindung vom Holbeinplatz zur Parkstraße. „Da müsste die Stadt sich aber klar zur Straßenbahn bekennen – weil die Linie durch die Detharding- und die Marx-Straße gebaut werden müsste“, so Jan Bleis. Zudem untersucht die RSAG aktuell, wie sich Gehlsdorf per Straßenbahn besser anbinden ließe. Pläne für Groß Klein und Schmarl wurden indes verworfen: „Das lohnt sich nicht. Der Aufwand wäre zu groß, der Nutzen in Konkurrenz zur S-Bahn zu gering.“