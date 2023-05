RSAG baut Nahverkehrsnetz aus

Ein Großteil ihres Lebens spielt sich für die Kleingärtner in der Anlage „Edelweiß“ in Rostock-Reutershagen ab. Doch wegen einer neuen Straßenbahnlinie sind die Parzellen in Gefahr. Nun ist das Gutachten online, in das sie unbedingt Einblicke erhalten wollten.