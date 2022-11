﻿Neue Strompreise für Rostock: So viel Abschlag müssen Sie ab 1. Januar zahlen

Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch: Die Stadtwerke Rostock haben die neuen Strompreise ab Januar 2023 veröffentlicht. Diese unterscheiden sich nach zwei Tarifen und nach Neukunden und Bestandskunden. Die OZ macht mehrere Beispielrechnungen auf, wie viel Abschlag im Monat gezahlt werden sollte.

Rostock. Dass der Strom in Rostock ab 2023 deutlich mehr kosten wird – das war bekannt. Doch erst jetzt gibt es auch konkrete Preise. Die gute Nachricht: Die Energie aus der Steckdose wird in der Hansestadt – jedenfalls für Kunden der stadteigenen Stadtwerke Rostock AG – längst nicht so teuer wie in anderen Städten des Landes.