﻿Rostock eröffnet neue Mega-Mensa: Zum Essen geht es per Rolltreppe

Eine Mensa mit Rolltreppe – das ist deutschlandweit einmalig: In der Rostocker KTV wurde am Mittwoch die neue Kantine der Universität Rostock eingeweiht. Auf 400 Sitzplätzen soll es Frühstück, Mittag und Abendbrot zu erschwinglichen Preisen geben.

Rostock. Rund 1200 Essen werden jeden Tag über die Theke gehen, kalkuliert Christoph Peters – zumindest zu Beginn. Er ist Leiter der neuen Mensa in der Ulmenstraße, die am Mittwoch in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) eingeweiht wurde. Sukzessive rechne er damit, dass bis zu 1700 Portionen verkauft werden. Damit ist die Mensa am Ulmencampus die zweitgrößte in der Hansestadt und laut Angaben des Studierendenwerks Rostock-Wismar die einzige in Deutschland, in der es eine Rolltreppe gibt.

Die bringt die hungrigen Gäste mit ihren vollen Tabletts in die obere Etage, wo sich 400 Sitzplätze befinden. Gekocht wird im Erdgeschoss und das beinahe rund um die Uhr. Denn Peters und sein 22-köpfiges Team bieten von 8 bis 10 Uhr Frühstück, von 11 bis 14 Uhr Mittagessen und von 17 bis 22 Uhr Abendessen an. Zwischendurch wird es Snacks in der Cafeteria geben. Wählen können Gäste zwischen fünf bis acht Gerichten, darunter klassische, aber immer auch vegetarische und vegane Speisen.