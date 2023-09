﻿Neue Wohnungen für Rostock-Lichtenhagen: SPD-Politiker reißt alte Kaufhalle ab

Konzertabend

Orgelnacht in Stralsund: Europäische Superstars bringen drei Königinnen zum Strahlen

Stralsund präsentiert am Freitag die 3. Orgelnacht in den drei großen Stadtkirchen. Der Konzert-Triathlon beginnt um 19 Uhr an der Stellwagen-Orgel der Marienkirche und wird in der Kulturkirche am Instrument von Wegscheider fortgesetzt. Das Finale startet 21.30 Uhr in St. Nikolai an der Buchholz-Orgel. Hier erwartet die Gäste noch eine Überraschung.