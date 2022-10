﻿Bekanntes Restaurant dicht: Neuer Betreiber für „Deck 9“ in Warnemünde gesucht

Nach nur zwei Jahren ist das Bistro an der ehemaligen Werft wieder geschlossen. Zwei Interessenten gibt es bereits. Ob und wann diese das Lokal mit dem markanten Molenfeuer übernehmen, ist aber noch offen. Die Immobilie könnte auch anders genutzt werden.

Warnemünde. Schluss mit „Leuchtwurst mit hausgemachter Currysoße“: Die stand bis vor kurzem noch auf der Speisekarte des Restaurants „Deck 9“ in Warnemünde. Doch das Bistro mit dem markanten, aufwendig sanierten rot-weißen Molenfeuer ist geschlossen. Ein neuer Betreiber für das knapp 200 Quadratmeter große Lokal mit 42 Sitzplätzen auf zwei Etagen wird gesucht.

Für 4200 Euro monatlich könnten Interessenten die „exklusive Gastronomie“ am S-Bahn-Halt „Warnemünde Werft“ mieten, heißt es in einem Inserat auf der Internetplattform Immobilienscout24, zuzüglich 250 Euro Nebenkosten. Als Kaution müssen drei Nettokaltmieten hinterlegt werden, also 12 600 Euro.