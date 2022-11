﻿Neuer Chef des Warnemünder Leuchtturms: „Klaus Möllers Fußstapfen werde ich nicht ausfüllen können“

Mathias Stagat ist einstimmig zum neuen Chef des Warnemünder Leuchtturmvereins gewählt worden. Der 48-Jährige will ihn im Sinne des verstorbenen Klaus Möller weiterführen. Welche Herausforderungen er meistern will und welche Höhepunkte auf Besucher warten.

Rostock. Einer ist besonders begeistert, dass Mathias Stagat der neue Chef des Warnemünder Leuchtturms ist. „Mein Sohn Ansgar war hin und weg, als ich ihm von dem Wahlergebnis erzählt habe“, berichtet der 48-jährige Familienvater mit einem Lachen. Denn genau diese Freude in den Augen, die Urlauber und Einheimische haben, wenn sie das Wahrzeichen im Ostseebad sehen oder sogar erklimmen, ist es, die Stagat antreibt, sich im Warnemünder Leuchtturmverein zu engagieren. „Es ist schön, etwas an den Ort zurückgeben zu können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 24. November ist Mathias Stagat in der Cafeteria & Eventlocation „Laak 5“ einstimmig von den 32 anwesenden Mitgliedern an die Spitze des Warnemünder Leuchtturmvereins gewählt worden. Den neuen Vorstand komplettieren Holger Posselt und Inge Morenz als Stellvertreter. Insgesamt zählt der Verein 95 Mitglieder. So sehr das in ihn gesetzte Vertrauen den neuen Leuchtturmchef freut, so sehr bedauert er die Umstände, wie es zu der Wahl kam.

Warnemünder Leuchtturmchef tritt Erbe von Klaus Möller an

Klaus Möller, langjähriger Vorsitzender des Leuchtturmvereins und Warnemünder Urgestein, war am 21. September im Alter von 72 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Eigentlich wollte er den Verein noch bis zu seinem 75. Geburtstag führen, doch nun musste schon eher als geplant ein Nachfolger her. „Seine Fußstapfen werde ich nicht ausfüllen können, aber ich will den Leuchtturmverein in seinem Sinne weiterführen und trotzdem meinen eigenen Weg finden“, betont Mathias Stagat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Teepott gilt neben dem Leuchtturm als eines der wichtigsten Wahrzeichen von Warnemünde. © Quelle: Katrin Zimmer

Dass der gebürtige Stralsunder, der seit 2002 mit seiner Familie in Warnemünde wohnt, Klaus Möller beerbt, wird ganz im Interesse des Verstorbenen gewesen sein. Schließlich war er es auch, der Stagat an den Leuchtturmverein herangeführt hat. Der Wassersport und die Warnemünder Woche brachten die beiden Männer zusammen. 2016 wurde Mathias Stagat schließlich Mitglied im Warnemünder Leuchtturmverein.

Lesen Sie auch

Möller hatte ihn schon zuletzt in Entscheidungen einbezogen, ihn quasi an die Arbeit des Leuchtturmchefs herangeführt. Als es dem 72-Jährigen dann immer schlechter ging, war es für Stagat selbstverständlich, täglich nach der Arbeit am Warnemünder Wahrzeichen und bei den Leuchtturmmännern vorbeizuschauen. „Mir macht es Spaß, mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen. Auch der Zusammenhalt im Verein ist toll“, beschreibt der 48-jährige Ehrenamtler, der in der maritimen Wirtschaft tätig ist.

Warnemünder Leuchtturmverein benötigt Nachwuchs

Als eine seiner Hauptaufgaben empfindet Mathias Stagat, den Leuchtturmverein zu verjüngen. Vor allem bei den Leuchtturmmännern, die unter anderem für den Betrieb und die Sicherheit am Warnemünder Wahrzeichen zuständig sind, benötige es Nachwuchs. „Der Altersdurchschnitt ist recht hoch, doch uns ist es wichtig, die Tradition mit Leidenschaft fortzuführen“, sagt der Vorstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch neue Ideen will Stagat in den Verein einbringen – auch wenn er sich da noch nicht in die Karten schauen lassen möchte. „Ich habe einiges im Hinterkopf, will dazu aber erst mit den Mitgliedern sprechen, die diese Ideen auch mittragen müssen“, betont er.

Der Warnemünder Leuchtturm Der Warnemünder Leuchtturm ist das Wahrzeichen im Ostseebad. 135 Treppenstufen müssen von Besuchern erklommen werden, um in 31 Metern Höhe einen 360-Grad-Panoramablick über die Ostsee und Warnemünde zu erhaschen. Geöffnet hat der Warnemünder Leuchtturm jährlich von Karsamstag bis zum ersten Oktoberwochenende. 2022 besuchten 71 380 Menschen den Leuchtturm. Der Warnemünder Leuchtturmverein gründete sich 1994. Heute zählt er 95 Mitglieder.

Langweilig wird es beim Warnemünder Leuchtturmverein die nächsten Wochen und Monate nicht. Am 5. Dezember wird die 27. Ausgabe des Warnemünder Bäderjournals „Tidingsbringer“ im Hotel Hübner vorgestellt, an der der verstorbene Leuchtturmchef Klaus Möller noch mitgewirkt hat. Außerdem steht am 1. Januar 2023 wieder das Warnemünder Turmleuchten an.

Doch damit nicht genug: Gleich zwei Jubiläen müssen im kommenden Jahr vorbereitet werden. „2023 wird der Leuchtturm 125 Jahre alt und es findet die 85. Warnemünder Woche statt“, blickt Mathias Stagat voraus. Er würde sich zudem freuen, wenn im nächsten Jahr der Besucherrekord von 82 000 Menschen, die den Leuchtturm in einer Saison erklommen haben, getoppt wird. Der Verein selbst feiert dann 2024 sein 30-jähriges Bestehen.