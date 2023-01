﻿Neuer Präsident über Beben bei Ärztekammer MV: „Es war denkwürdig“

Gebürtiger Magdeburger studierte in Rostock

Dr. Jens Placke (55), Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Praxis am Rostocker Südstadtklinikum, übernahm das Amt vom bundesweit dienstältesten Kammerpräsidenten, Prof. Dr. Andreas Crusius (66). Dieser hatte die Ärztekammer MV mit einer Handvoll Mitstreitern 1990 gegründet und war 1991 zu ihrem ersten Präsidenten gewählt worden. Der in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) geborene Placke, der an der Rostocker Universität Humanmedizin studiert hat, wurde für vier Jahre als Präsident gewählt. Er engagierte sich bereits im Ausschuss für Digitalisierung, Telematik und Telemedizin an der Kammer.