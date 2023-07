﻿Hostessen servieren Champagner-Feuerwerk: Neue Club-Lounge „Déjà Vu“ in Rostock eröffnet

Rostock. Eine Schaukel im Eingangsbereich, Kunstpflanzen an der Wand, ein ovaler Durchgang mit unzähligen LED-Leuchten, die Decke mit rosa Rosenblättern dekoriert und der pinke Kronleuchter funkelt: Stylisch, modern und international kommt die neue Bar-Lounge „Déjà Vu“ in Rostock daher. Vor einem halben Jahr wurde in der ehemaligen Kantine noch Mittag gegessen, nun trinken hier vor allem junge Menschen Cocktails, Champagner und gönnen sich einen Burger zum Abendbrot.

Am Freitag (28. Juli) ist die neue Lokalität in der Rostocker Steinstraße eröffnet worden. Betreiber ist der 32-jährige Armenier Wresch Petrosjan. Er hat für die Bar-Lounge einen Gewölbekeller umgestalten lassen.

Hostessen servieren Champagner mit kleinem Feuerwerk

Am Einlass heißen die Hostessen Antonia Maria Dietz, Angelina Brusch und Michelle Dencker die Besucher mit einem Begrüßungssekt willkommen und geleiten die VIP-Gäste zu ihren reservierten Tischen. Das schätze die 26-jährige Dietz an der neuen Location, dass das Ambiente hier exklusiver sei als anderswo in Rostock. „Wir servieren auch Champagner in Flaschen, dekoriert mit einem kleinen Feuerwerk.“

In diesen Genuss und besonderen Anblick kommen auch Susi Wolter und ihre Freundin Saskia Rödel, die sich einen Moet bestellt. „Das sieht echt toll aus und vom Preis her ist es auch okay. Wir haben für eine Flasche 135 Euro bezahlt“, sagt Saskia Rödel. Woanders koste eine Flasche rund 180 Euro.

Zu späterer Stunde wird im „Déjà Vu“ in Rostock getanzt

Gemeinsam mit noch drei weiteren Mädels genießen sie den Abend und haben sich zum Abendessen Burger mit Süßkartoffeln bestellt. Alle fänden es sehr gemütlich, das Ambiente stimme. Sie sitzen auf großen samtblauen Loungesesseln an einem großen Tisch in Marmoroptik. Zu späterer Stunde möchten sie noch tanzen, wenn die Tanzfläche im vorderen Bereich freigeräumt werde.

Die Bar hat Freitag und Samstag bis drei Uhr in der Früh geöffnet. Olaf Nückel alias DJ Mas Massive, eine bekannte Rostocker DJ-Größe, steht hinter den Reglern und legt Afrobeats, R’ n’ B und Chillout-Musik auf. Auch er findet, dass die Hansestadt immer mal wieder etwas Neues brauche. So ein Bar-Party-Charakter habe Charme. Es sei nicht so gezwungen. „Wer später tanzen möchte, tut das einfach.“ Außerdem sei es aktuell trendy, dass Bars irgendwann die Tanzfläche für die Gäste freiräumen.

„Déjà Vu“ als neue Alternative in Rostock

Die 40-jährige Jana Scheffler ist froh, dass endlich wieder ein neuer Club öffnet. „Es gibt ja für unser Alter in Rostock nichts mehr, wo soll man noch feiern gehen“, fragt sie sich. Geplant sei im neuen „Déjà Vu“, einmal im Monat eine Party zu veranstalten, bei dem auch ein DJ knackige Beats auflegt.

Das überzeugt auch die Kumpels Tobias Bartusch, Tobias Kurzweg und Dennis Bauer. Sie finden den neuen Laden mehr als gelungen. „Er ist noch schöner als sein voriger Laden in Warnemünde mit dem Namen ,Wave’, da hat er noch mal eine Schippe drauf gelegt“, erzählt der 30-jährige Bauer, der mit seinen Jungs in der abgetrennten Area der Shisha-Lounge sitzt und den Besitzer schon viele Jahre kennt. Diesen Abend lassen sie gemütlich mit einer Drei-Liter-Wodka-Flasche und unzähligen Energydrinks ausklingen. „Die machen wir gut zu dritt leer“, sind sich die Jungs sicher und stoßen an.

