Canvero öffnet in Warnemünde: „Wir haben alles, was der Tourist so braucht“

Ob Handtuch, Sonnenbrille oder Strandtasche: Der Alte Strom in Warnemünde ist um ein Geschäft reicher – und hat vieles für einen Urlaubstag im Ostseebad. Wo „Canvero“ zu finden ist, was den Laden so besonders macht und warum man sich ausgerechnet für Warnemünde als achten Standort in MV entschieden hat.