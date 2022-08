Don-Bosco-Schulleiter Gert Mengel hat jetzt einen Podcast: In der ersten Folge von „Große Hofpause“ spricht er mit Jens Hakanowitz von den Rostock Seawolves über dessen Schulzeit – und natürlich Basketball. Die OZ verlost Tickets für das erste Heimspiel gegen Ulm am 9. Oktober.

Rostock. Die Sommerferien sind vorbei und die Schule hat für Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern wieder begonnen. Zum Start des neuen Schuljahres geht Gert Mengel, der Direktor der Rostocker Don-Bosco-Schule, mit dem neuen Podcast „Große Hofpause“ an den Start. Darin spricht er mit bekannten Gästen über das Thema Schule und Bildungsysteme in Deutschland sowie die Frage, wohin sich diese entwickeln könnten und sollten.

Erste Folge „Große Hofpause“ ist bereits online zu hören

Produziert wird der Podcast von der OSTSEE-ZEITUNG und die erste Folge ist bereits online. Darin erzählt Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter der Rostock Seawolves, wie er seine Schulzeit erlebte und wie er sich die „Schule der Zukunft“ vorstellt. Natürlich wird auch über Basketball gesprochen, denn auch die neue Saison in der 1. Bundesliga beginnt in Kürze. Im ersten Heimspiel treten die Seawolves am 9. Oktober in der Rostocker Stadthalle gegen Ratiopharm Ulm an.

OZ verlost Freikarten zum ersten Heimspiel der Rostock Seawolves

Einmal im Monat soll es eine neue Folge der "Großen Hofpause" mit Gert Mengel geben. Die erste ist bereits bei Spotify und Podigee zu hören sowie auf www.ostsee-zeitung.de/podcast. Unter den ersten Hörern, die uns ihr Feedback an vertrieb@ostsee-zeitung.de senden, verlosen wir 5x2 Freikarten für das erste Heimspiel der Rostock Seawolves gegen Ulm in der Stadthalle. Viel Spaß beim Reinhören!

