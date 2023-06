Rostock hat an manchen Stellen ein Müllproblem: Vor allem die öffentlichen Partyplätze sind am Tag danach kein schöner Anblick. Das soll jetzt besser werden – mit neuen Aufräum-Teams und Künstlicher Intelligenz.

Rostock. Nach langen Sommer-Wochenenden bieten Stadthafen und viele Innenstadtbereiche mitunter keinen so schönen Anblick. Müllberge türmen sich an zahlreichen Ecken. „Der Rekord liegt bei 45 Einweggrills nach einer Nacht auf einer Wiese“, sagte Stadtentsorgungs-Geschäftsführer Henning Möbius am Mittwochabend im Ortsbeirat Stadtmitte.