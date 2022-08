Mit dem Fahrplanwechsel sind auch mehrere Busverbindungen in der ländlichen Region gestrichen worden. Eine Seniorin aus Bad Sülze schildert, sie komme jetzt nicht mehr zum Arzt nach Rostock. Das Busunternehmen Rebus kennt das Problem und will nun nach einer Lösung suchen.

Bad Sülze/Güstrow/Rostock. Mal eben schnell von Bad Sülze nach Rostock fahren – das wird jetzt zumindest für alle schwierig, die das mit dem Bus tun wollen. Das kommunale Busunternehmen Rebus, das vom Landkreis Rostock betrieben wird, hat den Fahrplan geändert. Für die Menschen in und um Bad Sülze bedeutet dies: Es gibt noch drei Abfahrten am Tag in Richtung Rostock. Die erste ist allerdings schon um 7 Uhr. Der nächste Bus fährt erst 14.55 Uhr.

Auch Petra Radtke ärgert sich über den neuen Fahrplan. „Ich wohne in Bad Sülze und bin bisher oft mit der Linie 120 nach Rostock gefahren. Seit dem Fahrplanwechsel bei Rebus sind auf meiner Linie 12 Busse eingestellt worden, jeweils sechs nach Rostock und sechs von Rostock. Und das mit dramatischen Folgen für mich. Ich kann nicht mehr mit meiner Monatskarte nach Rostock fahren, da ich ein Seniorenticket habe, das ich erst ab 8 Uhr benutzen darf“, schildert sie die Situation. Weiter beschreibt sie: „Da jetzt am Vormittag nur noch sieben Uhr ein Bus nach Rostock fährt, den ich nicht benutzen darf, kann ich weder zu einem Arzttermin noch zu anderen Treffen in die Stadt fahren.“