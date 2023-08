﻿Berlinerin zu neuem Rostocker Busbahnhof: „Hier wartet man doch gerne“

Rostock. Der modernisierte Busbahnhof auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes ist seit wenigen Tagen ein echter Hingucker. Nach etwa einem Jahr Bauzeit rollen nach der Eröffnung in der vergangenen Woche nun seit Montag die ersten Busse.

Zwar steht der Bauzaun noch, dennoch werden Bussteige und auch der neue Spielplatz von Fahrgästen bereits gut angenommen und genutzt. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich auf dem Areal umgesehen und mit Reisenden gesprochen, wie der modernste Busbahnhof des Landes MV ankommt.

Rostocks neuer Busbahnhof bietet bessere Orientierung

„Es ist besser als vorher, vor allem die Aufteilung finde ich gut“, sagt Jenny Lehr aus Kritzmow. Sie findet besonders die neuen elektronischen Anzeigen sehr hilfreich. Denn: „Da steht alles drauf, was ich als Fahrgast wissen muss“, meint sie. Schon ab den Gleisen der Straßenbahn sei der ZOB gut ausgeschildert und weise den Weg in Richtung Südausgang, damit die Reisenden den Weg zu ihren Bussen finden. Weiter oben, in der Halle des Bahnhofes, finden sich weitere Beschilderungen. Direkt am Südausgang zeigt eine große Anzeige, welche Busse von welchem Steig abfahren. Sogar die aktuelle Uhrzeit wird als Orientierung angezeigt.

Der neue Busbahnhof von oben aufgenommen © Quelle: Martin Börner

Schon bevor die ersten Busse an den Steigen abfuhren, gab es viel Lob für den etwa 3 Millionen Euro teuren Bau. So hob Reinhard Meyer (SPD), Minister für Wirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, bei der Einweihung hervor, dass der ZOB nun für alle ankommenden Gäste ein „Tor zum Land MV“ sei.

Urlauberin aus Berlin: „Hier wartet man gern.“

Bevor es weiter nach Kühlungsborn in den Urlaub geht, vertreiben sich Tamina (7) und Mama Annika Döring aus Berlin die Zeit auf dem neuen Spielplatz. © Quelle: Martin Börner

Eine Reisende aus Berlin, die mit Kinderwagen und Baby unterwegs ist, könnte dieses Zitat gleich unterschreiben. Sie findet die Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit hilfreich und vor allem, dass sie weder Aufzug noch Rolltreppe nutzen muss, um auf das Gelände des Busbahnhofes zu kommen. Für Kinder gibt es zudem einen neuen großen und farbenfrohen Spielplatz zum Austoben. Ein Gerüst aus Holz sieht sogar wie ein Bus aus. „Hier wartet man doch gerne“, sagt Annika Döring aus Berlin und schaut ihrer Tochter Tamina beim Spielen zu. „Wir sind zum ersten Mal hier. Wir sind auf der Durchreise nach Kühlungsborn. Dort machen wir Urlaub.“

Touristen schätzen den neuen Rostocker Busbahnhof

Ursula Lehnertz aus Solingen findet den neuen Busbahnhof im Vergleich zu dem Busbahnhof in ihrer Heimat besser. © Quelle: Martin Börner

Auch Ursula Lehnertz aus Solingen ist auf der Durchreise nach Kühlungsborn und merkt an, dass ihr der ZOB besser gefalle als der ihrer Heimatstadt. „Vor allem die durchgehend lange Überdachung gefällt mir“, sagt Ursula. Und Bjarne Zebitz aus Templin sagt: „Der ZOB Rostock ist besser als der bei uns zu Hause.“

Thüringerin wünscht sich bessere Beschilderung

Ingrid Arold aus Greiz hatte Schwierigkeiten, vom Bahnhof aus den Busbahnhof zu finden, da er nicht gut ausgeschildert ist. © Quelle: Martin Börner

Jedoch sind nicht alle Reisenden begeistert vom neuen Busbahnhof. Ingrid Arold aus Greiz in Thüringen ist auch auf dem Weg nach Kühlungsborn und nicht erfreut über die Beschilderung: „Ich musste lange suchen, bis ich zum ZOB kam. Zuerst habe ich den richtigen Ausgang nicht gefunden und musste wieder zurück.“ Sie wünsche sich gleich eine bessere Ausschilderung, damit andere nicht die gleichen Schwierigkeiten bekommen wie sie.

Greifswalderin bemängelt hohen Bordstein

Kritik kommt auch von Lena Olchewski aus Greifswald. Sie zieht gerade um – und nutzt dafür den Busbahnhof. „Der Bordstein könnte ein wenig niedriger sein für die Koffer“, mahnt sie an. Sonst hätte sie kaum Erinnerungen an den alten ZOB. „Der neue sieht sonst jetzt richtig gut aus“, so ihr Fazit.

OZ