Die gigantische Power-to-Heat-Anlage in Rostock-Schmarl hat am Mittwoch ihren Betrieb aufgenommen. Sie soll die Rostocker mit Wärme versorgen, die sonst nicht genutzt werden könnte. Ein wichtiger Schritt für klimafreundliche Versorgungssicherheit.

Rostock. Aus Wind wird Wärme: So einfach erklärte Oliver Brünnich, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke, die Funktionsweise der neuen Power-to-Heat-Anlage (PTH) in Rostock. Der gigantische Elektrokessel wurde am Mittwoch, 6. September, auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke in Schmarl eingeweiht.