﻿Ein Laden für Lakritz-Fans: Neuer Süßigkeiten-Shop eröffnet in Rostocker Innenstadt

Der Rostocker Weinhändler Armin Neumann will mit seiner Mitarbeiterin Nadine Stark Lakritz-Lovers und Schokoladen-Fans den Einkaufsbummel versüßen. Er baut einen Schmuckladen in der Innenstadt zum Süßwaren-Geschäft um. Im Angebot sind Leckereien, die es mit Haribo und Katjes aufnehmen. Abnehmen ist erwünscht: Gratisproben sollen selbst Skeptiker überzeugen.

Rostock. Wo bis vor Kurzem ein Juwelier Goldketten und Brillantringe verkaufte, sollen bald besondere Perlen Naschkatzen anlocken: In einem ehemaligen Schmuckladen in Rostocks Eselföterstraße will Weinhändler Armin Neumann kurz für Ostern einen Süßigkeiten-Shop eröffnen und Leckereien beliebter Marken wie Lakrids by Bülow anbieten.