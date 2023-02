﻿Neues Parkhaus in der City: Wie sich Rostock und MV beim Behördenzentrum doch noch einigen könnten

Das Grundstück für das geplante Parkhaus am neuen Behördenzentrum in der Blücherstraße ist den Zuständigen im Rostocker Rathaus zu teuer. Ein neuer Deal soll den Preis drücken. Wenn die Idee aufgeht, könnten in der Stadtmitte bis zu 250 neue Stellflächen entstehen. Wie der Plan aussieht und warum die Zeit drängt.

Rostock-Stadtmitte. Mehr als 500 Schreibtische, aber nicht einmal 100 Parkplätze für die, die daran sitzen werden, entstehen derzeit nahe des Steintors im Herzen Rostocks. In der Blücherstraße wird die ehemalige Polizeidirektion zum neuen Landesbehördenzentrum umgebaut. Doch MV knausert in Sachen Stellflächen, erfüllt nur die Mindestanforderungen.

Um die Bewohner des Viertels zu schonen, will die Stadt übernehmen und ein Parkhaus bauen. Bisher scheiterten die Verhandlungen mit dem Schweriner Finanzministerium immer am Preis. Doch weil allmählich die Zeit drängt – bis September 2024 soll das Behördenzentrum fertig sein –, will Rostock dem Land nun einen besonderen Deal vorschlagen.

Preis für Grundstück des Landes: fast 2 Millionen Euro

Anstatt die für ein Parkhaus vorgesehene Fläche im hinteren Teil des Grundstücks zu kaufen, könnte die Stadt diese nur pachten und würde dadurch womöglich günstiger wegkommen. Das Land habe sich bezüglich eines Verkaufs in Gesprächen zuletzt zwar offen gezeigt, erklärte Stefan Krause, Leiter des Rostocker Mobilitätsamts jüngst der Bürgerschaft. Doch wolle MV der Stadt nicht entgegenkommen, sondern beharre auf der vollen Summe.

Wie hoch der Verkaufspreis des rund 4000 Quadratmeter großen Areals auf dem Grundstück in der Blücherstraße ist, darüber schwiegen bisher beide Seiten. Eine grobe Orientierung gebe jedoch der ausgewiesene Bodenrichtwert, so Krause. Der liegt in dem Bereich in Stadtmitte bei 435 Euro pro Quadratmeter. Somit wäre das Stück Land, auf dem Rostock das Parkhaus bauen dürfte, etwa 1,74 Millionen Euro wert.

Aus der alten Polizeidirektion in der Blücherstraße wird ein neues Behördenzentrum. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Deutlich zu teuer finden das die Zuständigen im Rathaus. Denn die Parkhaus Gesellschaft Rostock (PGR), eine Tochter der größten hiesigen Wohnungsgesellschaft Wiro, die das neue Parkhaus mit bis zu 250 Stellplätzen betreiben würde, rechnete vor: „Da an diesem Standort kaum Erlöse über das Kurzzeitparken zu realisieren sind und die Zielgruppe maßgeblich aus den direkten Anwohnern und Angestellten des neuen Bürostandortes besteht, wäre die Ertragsfähigkeit über monatliche Dauernutzungsverhältnisse bei gleichzeitig hoher Auslastung umzusetzen.“

Heißt im Klartext, dass sich nur dauerhaft angemietete Stellplätze für die PGR der Wiro rechnen würden. Die müssten den Angaben zufolge allerdings bei mindestens 120 bis 150 Euro monatlich liegen, was als „nicht marktkonform“ eingeschätzt werde – oder anders gesagt, zu teuer ist, als dass es sich viele Menschen leisten würden. Auch das Land hatte bereits signalisiert, dass es keine Dauerparkplätze für seine Angestellten anmieten werde. Unter den Bedingungen sei ein wirtschaftlicher Betrieb derzeit ausgeschlossen, heißt es deshalb von der Wiro-Tochter PGR.

Finanzministerium fordert konkrete Zahlen für Idee zum Pachtkauf

Auf den neuen Vorschlag der Stadt – eine Art Leihkauf – reagierten die Zuständigen im Finanzministerium MV zunächst verhalten. Da die Hansestadt ihre Vorstellungen noch nicht detailliert dargelegt habe, könnten gegenwärtig weder zum Preis des Grundstückes noch für den Fall der Gewährung eines Erbbaurechtes Auskünfte erteilt werden, erklärte eine Sprecherin. Generell aber sei das Land weiterhin bereit, „einen Teil des Landesgrundstücks zur Errichtung eines Parkhauses an die Stadt zu veräußern“.

500 Mitarbeiter des Landes an einem Standort tätig Auf einem Grundstück in der Blücherstraße lässt das Land Mecklenburg-Vorpommern derzeit sein neues Landesbehördenzentrum bauen. Etwa 500 Mitarbeiter aus vier Behörden sollen in dem Gebäude, in dem einst die Rostocker Polizeidirektion saß, und den neu entstehenden Flügeln künftig arbeiten – aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM), dem Landesamt für Straßen und Verkehr und dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock. Ihre Arbeit aufnehmen sollen die Landesbediensteten im September 2024, wenn der Komplex planmäßig fertiggestellt sein wird. Rund 58 Millionen Euro fließen in Sanierung und Neubau – ein potenzielles neues Parkhaus nicht eingerechnet, denn das will und darf das Land den Angaben zufolge nicht selbst errichten.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, will Rostock das Land und seine Angestellten darauf drängen, vermehrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren, wie der Chef des städtischen Mobilitätsamts sagte. So halten die Straßenbahnlinien 2, 5 und 6 direkt in der Blücherstraße, der Hauptbahnhof ist fußläufig in etwa zehn Minuten zu erreichen. Zur Erleichterung der Anwohner soll Krause zufolge die bestehende Bewohnerparkzone Steintorvorstadt ausgedehnt werden. Eine Garantie für eine freie Lücke gibt ein solcher Ausweis allerdings nicht.

500 Beamte arbeiten ab Herbst 2024 in Blücherstraße nahe Steintor

Rund 58 Millionen Euro fließen in Sanierung und Neubau des Landesbehördenzentrums in Rostock. Gemäß der Pläne sind für die 500 Mitarbeiter der vier Ämter nur 98 Parkplätze vorgesehen. Rein rechtlich betrachtet ist das Land auf der sicheren Seite, kann sich auf Vorgaben beziehen, die zuvor auch für die Polizeidirektion galten, sagen Experten im Rathaus.