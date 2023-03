﻿Neues Radisson-Hotel im Rostocker Stadthafen: Vier Sterne und der größte Biergarten der Stadt

2024 soll das neue Radisson-Hotel auf der Rostocker Silohalbinsel die ersten Schlafgäste empfangen. Die Hochbauarbeiten können nun beginnen, ein Richtfest ist noch in diesem Jahr geplant. Exklusiver Einblick in die ersten Entwürfe und Neuerungen.

Rostock. Auf der Silohalbinsel im Stadthafen entsteht eine Immobilie, die zu einem der größten Bauvorhaben der jüngeren Rostocker Geschichte gewachsen ist. 80 Millionen Euro lässt sich Scanhaus-Chef, Investor und Immobilienbesitzer Friedemann Kunz den Neubau des kombinierten Hotel- und Bürogebäudes kosten. In direkter Nachbarschaft zu den Unternehmensgebäuden von Centogene und Aida entsteht das neue Radisson-Hotel mit Büroeinheiten.

Am Freitag, 24. März, ist Deckenfest gefeiert worden. Der Bau befinde sich „zeitlich im Plan“. Nun steht der Hochbau an. Eröffnet werden soll 2024.

Neues Radisson-Hotel in Rostock: „Alle drei Stunden auf der Baustelle“

Friedemann Kunz, Gastgeber des Festes, lächelt gelassen in die Kamera. Besonders für die „beteiligten Gewerke, die ausführenden Arbeiter und Bauleute“ habe er das Deckenfest ausrichten lassen. „Um einmal Danke zu sagen und ein paar Neuigkeiten mitzuteilen“, sagt er am Rande.

An seiner Seite steht Arno Pöker, vielen bekannt als ehemaliger Rostocker Oberbürgermeister. Heute leitet Pöker die Immobiliensparte der Friedemann Kunz Familienstiftung, ist Bauleiter der Super-Immobilie im Stadthafen.

„Viele Freunde fragen mich, wie oft ich denn auf der Baustelle sei. Alle drei Stunden sage ich“, scherzt Friedemann Kunz und deutet auf die Kamera, die ihm jederzeit Live-Bilder vom Bauvorhaben sendet. Das Balkenfest markiere den Zeitpunkt, an dem zwischen Garage und Hochbau alles fertig sei. Pöker erzählt, dass die Planungen des Tiefbaus, die Baugrube, die Frage nach dem Wasserstand viel Zeit und Geld gekostet habe. Allein zehn Millionen Euro seien nur dahin geflossen.

Nun stehe man mit dem Projekt aber „gut im Plan“. Ein Richtfest soll noch in diesem Jahr folgen. Im nächsten Jahr sollen die ersten Übernachtungsgäste im Radisson empfangen werden.

Radisson-Hotel am Stadthafen: Ein Ort auch für Rostocker

Das Radisson-Hotel, und das ist Friedemann Kunz besonders wichtig, soll auch „ein Ort für Rostocker werden“. Auch Einheimische sollen sich hier wohlfühlen, etwa im „größten Biergarten der Hansestadt“. 300 Innen- und Außenplätze entstehen im Erdgeschoss auf der Silohalbinsel, gezapft wird – das ist klar – Marlower Bier.

Zahlen & Fakten zum Bauprojekt Silohalbinsel 80 Millionen Euro kostet das Bauprojekt auf der Silohalbinsel. Vier Sterne wird das Radisson-Hotel führen. 195 Zimmer sind im neuen Hotel vorgesehen. Inklusive acht Appartements mit Küchen für Gäste, die länger bleiben. Circa 80 Arbeitsplätze entstehen durch den Hotelneubau in Rostock. Das neue Radisson und das Radisson Blu Hotel bilden dabei Synergien. Ein Musterzimmer steht bereits im Radisson Blu Hotel. 2018 hat die Stadt Rostock das Areal auf der Silohalbinsel mit einer Fläche von fast 8000 Quadratmetern öffentlich zur Vergabe ausgelobt. Mehr Infos unter:www.silohalbinsel.de

Dass sich vom Wellnessbereich, von der Gastronomie und einer attraktiven Bar Rostocker angesprochen fühlen, ist auch Hoteldirektor Daniel Bojahr wichtig. Bojahr leitet bereits das Radisson Blu Hotel und wird auch Hoteldirektor des neuen Radisson Hotels in Rostock.

Hotel am Stadthafen soll vier statt drei Sterne bekommen

Die Neuigkeiten, die Friedemann Kunz an diesem sonnigen Freitagmittag zu verkünden hat, sind vielfältig. Zum einen haben Umplanungsarbeiten ergeben, dass das Hotel vier, statt drei Sterne führen werde. „Es werden genug billige Hotels in Rostock gebaut. Das Radisson soll sich abheben“, so Kunz.

Baustelle des künftigen Radisson-Hotels im Rostocker Stadthafen © Quelle: Ove Arscholl

Statt der ursprünglich vorgesehenen 40 Quadratmeter Wellness- und Fitnessfläche, entstehen jetzt Saunas und ein moderner Fitnessbereich auf 300 Quadratmetern.

Testzimmer steht bereits als Modell im Radisson Blu Hotel

Mehr als ein Drittel der Gesamtkosten seien schon in das Bauprojekt investiert und „bereits gezahlt“ worden. Der Hochbau solle jetzt schnell folgen. Arno Pöker betont, dass viele Gewerke aus der Region kommen, man über die Zusammenarbeit sehr froh sei. Ein Zimmer sei bereits als Modell gefertigt worden und stehe im Radisson Blu Hotel. „So können wir es einmal nutzen und optimieren, schauen, wie man es gut reinigen kann, wo vielleicht noch etwas fehlt“, erklärt Daniel Bojahr.

Besonders ist, dass alle Badzellen des Hotels vorgefertigt werden und nur noch als Fertigmodule eingebaut werden müssen.

Anstoßen mit den Hochbauern: Immobilienbeauftragter des Bauherrn Arno Pöker (2. v. l.) mit den Beton- und Stahlbetonbauern Willy Höhn (v. l.), Christopher Witt, Sebastian Niekrentz, Ronny Kindler und Bernd Maudanz. © Quelle: Ove Arscholl

„Dass wir als Betreiber von Anfang an in den Planungsprozess integriert wurden, ist nicht selbstverständlich und für uns sehr schön“, erklärt Bojahr. Das Hotel wurde „im skandinavischen Stil“, modern, großzügig und mit begrünten Dachflächen und einer Dachterrasse geplant. Ein Innenhof mit öffentlichen Flächen ist ein besonderes Highlight. Auch eine Tiefgarage und Fahrradstellplätze entstehen für die zukünftigen Gäste. Die Gewerbeflächen seien bereits an den Nachbarn Centogene vergeben.