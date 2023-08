Pläne für Nationalpark

Der Ostsee geht es schlecht, sagen Wissenschaftler. Nähr- und Schadstoffe setzen dem Meer zu, heißt es vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Würde ein neuer Nationalpark helfen? Was Wissenschaftler und Kritiker sagen, was die Pläne für Anwohner und Urlauber bedeuten.

