Zum Auftakt der Reihe erklärte Doktorandin und OZ-Reporterin Lea-Marie Kenzler, wie Gebärdensprache und das Fingeralphabet funktionieren. Rund 220 Besucher lauschten gespannt ihren Ausführungen im Audimax.

Rostock. Endlich wieder im ganz großen Hörsaal sitzen und zusammen mit vielen anderen Kindern etwas Spannendes lernen: Das konnten rund 220 Nachwuchsstudenten beim Auftakt des Wintersemesters der Rostocker Kinder-Uni am Mittwoch im Audimax auf dem Ulmencampus. "Wie spricht man eigentlich ohne Worte?" Das war die große Frage, die an diesem Nachmittag im Raum stand. Beantworten konnte sie Lea-Marie Kenzler. Sie ist Doktorandin an der Universität Rostock und beschäftigt sich mit der Gebärdensprache und mit den Hürden, die hörende Kinder gehörloser Eltern im täglichen Leben zu bewältigen haben.

„Herzlich willkommen! Welcome! Bienvenue!“ – dass es auf der Welt jede Menge verschiedene Sprachen gibt, wussten die kleinen Zuhörer ganz genau. Neben Englisch, Französisch und Spanisch waren auch Italienisch, Russisch und „Geheimsprache“ keine Unbekannten. Noch neu dürfte für die meisten aber gewesen sein, dass etwa 80 000 Menschen in Deutschland gar nicht hören können und sich deshalb anders verständigen müssen: mithilfe der Gebärdensprache.