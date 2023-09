﻿Neues Volkstheater für Rostock: Mehr als eine Nummer zu groß

Rostock. Eine Stadt wie Rostock hat ein vernünftiges Theater verdient. Das dürften selbst Kritiker des Neubau-Projekts am Stadthafen so sehen. Fraglich ist allerdings, ob es so ein gigantischer Palast sein muss, wie er derzeit geplant ist. 208 Millionen Euro soll der Neubau inzwischen verschlingen – doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt. Dabei waren selbst 110 Millionen Euro schon eine ordentliche Stange Geld.

Millionen wären in Schulen und Sporthallen besser aufgehoben

Geld, das an anderer Stelle besser investiert wäre, beispielsweise in Schulen und Sporthallen, in die Betonwüste namens „Stadthafen“ in neue Straßenbahnen mit größerem Netz, in passable Radwege und in teils desolate Straßen.

Sicher stünde es Rostock gut zu Gesicht, seine Skyline mit einem architektonisch durchaus ansprechenden Neubau aufzuwerten. Aber geht es nicht eine Nummer kleiner?

Nur ein Bruchteil der Rostocker würde vom Neubau profitieren

Gemessen daran, wie viele – oder besser gesagt, wie wenige Menschen das Rostocker Theater bisher von innen gesehen haben, geschweige denn, es regelmäßig besuchen – ist es eine Investition, von der nur wenige profitieren würden. Und selbst wenn der Spielplan künftig noch so überwältigend sein sollte, werden es keine zusätzlichen Millionen sein, die sich die Vorstellungen ansehen – denn woher sollten die in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt kommen?

