﻿Neues Volkstheater für Rostock: So teuer wird es wirklich, so wird es aussehen

Neue Zahlen aus dem Rathaus

So soll es mal aussehen: Das neue Volkstheater zwischen Innenstadt und Stadthafen in Rostock.

Die Kosten für das neue Rostocker Volkstheater – seit den ersten Schätzungen haben sie sich fast verdoppelt. Das geht aus neuen, rathausinternen Zahlen hervor. Die Stadt will nun Grundstücke und Gebäude verkaufen, um das Geld zusammenzubekommen. Was der Bau kosten soll, wie die Politik reagiert, was „versilbert“ werden könnte.

