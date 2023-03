Am Rand der Rostocker Heide bei Hinrichshagen sollen bald alte Obstsorten wie Apfel, Birne und Pflaume geerntet werden können. Dafür legten sich am Wochenende Mitarbeiter des Hafenbetreibers mit ihren Familien ins Zeug.

Rostock. Am Rande des Küstenwaldes der Rostocker Heide bei Hinrichshagen blüht uns bald was: Hier haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hafenbetreibers Rostock Port am Samstag zusammen mit ihren Familien eine Streuobstwiese mit unterschiedlichen alten Obstsorten in Kombination mit verschiedenen Blühsträuchern an.