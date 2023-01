﻿Neujahrsempfang der Touristiker in Rostock: Zuversicht zwischen Entrecôte und Sneaker

150 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und öffentlichem Leben sind am Mittwochabend im Vienna House Sonne in Rostock beim Neujahrsempfang der Touristiker ins Plaudern gekommen. Trotz lockerer Atmosphäre ging es auch ums Mutmachen in Krisen-Zeiten und Visionen, die Branche nachhaltig zu entwickeln.

