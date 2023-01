﻿Neujahrsempfang in Graal-Müritz: Das plant das Ostseebad 2023

Bürgervorsteher Jörg Griese, Bürgermeisterin Benita Chelvier und Roman Ferken stoßen auf ein erfolgreiches Jahr 2023 für Graal-Müritz an (v.l.).

Graal-Müritz. Viele gemeisterte Hürden im vergangenen und spannende Pläne für das neue Jahr – das feierten die Gäste beim Neujahrsempfang in Graal-Müritz am Donnerstagabend im Haus des Gastes. „Wir haben uns viel vorgenommen“, gab Bürgermeisterin Benita Chelvier die Richtung für 2023 an.

Viele Konzepte und Leitziele seien im vergangenen Jahr ausgearbeitet worden, an denen sich die Zukunft des Ostseeheilbades orientieren soll, sagte die Bürgermeisterin. Dabei ginge es um die Balance zwischen Tourismus und den Belangen der Gemeinde, klimafreundliche und flächenschonende Weiterentwicklung und den Ausbau der Digitalisierung.

Graal-Müritz plant mehr Wohnraum und neues Verkehrskonzept

Das wichtigste Leitziel sei aber, Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. „Dieses Ziel müssen wir besonders im Auge behalten“, betonte Chelvier. „Wir haben bereits genügend Ferienwohnungen, wir brauchen Wohnraum für unsere Einwohner“, ergänzte Bürgervorsteher Jörg Griese.

Entsprechende Bauvorhaben seien bereits in Planung. „Für den Bau von sechs Mietwohnungen in der Birkenallee wurden bereits die Grundlagen geschaffen“, sagte Bürgermeisterin Chelvier. „Und wir hoffen auf einen baldigen Baubeginn in diesem Jahr, allerspätestens im nächsten.“

Auch im Verkehr soll es Neuerungen geben. So diskutiere die Gemeindevertretung aktuell über ein neues Konzept für Radwege. Wann genau es beschlossen werde, steht allerdings noch nicht fest. „Eines ist aber klar: Graal-Müritz wird sich entscheiden müssen, welchem Verkehr man Vorrang gewährt – den Radfahrern oder den PKW-Fahrern“, so Chelvier.

Weitere Vorhaben für 2023 seien zusätzliche Bänke und Strandspielgeräte, ein „Facelifting“ für die Seebrücke und weitere Anschaffungen für die Feuerwehr. Auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für den geplanten Kinder- und Jugendcampus sollen bald vorliegen. Für besseren Service in der Verwaltung soll das Einwohnermeldeamt zudem an jedem letzten Samstag im Monat geöffnet werden.

Graal-Müritz freut sich auf Kulturevents 2023

Tourismus- und Kurdirektor Roman Ferken verwies beim Empfang auf die Erfolge im Kulturbereich. Durch die Corona-Pandemie und die Einschränkungen für Events in Innenräumen hätte sich die Gemeinde neue Veranstaltungskonzepte überlegen müssen. „Und diese werden jetzt weitergeführt, weil es viel positives Feedback gab.“ Besonders Veranstaltungen im Freien wie Konzerte an den Strandbars oder im seit vergangenem Jahr überdachten Rhododendronpark seien Höhepunkte gewesen.

Rhododendron-Königin Annemarie Fleischer (28). © Quelle: Martin Börner

Event- und Marketingleiter André Pristoff freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Im überdachten Park sollen Studierende künftig einmal die Woche Konzerte spielen. „Das kann eine schöne Plattform für junge Musiker sein, um sich zu präsentieren.“

Zwei Jubiläen feiert die Gemeinde in diesem Jahr auch noch: Vor 30 Jahren wurde die Seebrücke eingeweiht. „Wir werden ein Seebrückenfest auf die Beine stellen, das mal etwas anders wird als in den Jahren zuvor“, verrät Roman Ferken. Das zweite Jubiläum: Der Weltliterat Franz Kafka besuchte Graal-Müritz vor 100 Jahren. Deshalb soll in Zusammenarbeit mit Filmemacher Matthias Kopfmüller ein Dokumentarfilm entstehen. Im Juni wird zudem eine Literaturwoche ausgerichtet.