So knipst Sabik aus Schwerin Offshore-Windparks das Licht an

Sabik, der Weltmarktführer in maritimer Beleuchtungs- und Sicherheitstechnologie für maritime Systeme der Offshore-Windkraftanlagen, beschäftigt in Schwerin 60 Mitarbeiter. Wie aus dem in den 80er Jahren in Finnland gegründeten Unternehmen eine MV-Erfolgsgeschichte wurde.