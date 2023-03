﻿Maler und Grafiker Bernd Kerkin aus Neustrelitz: „Ich arbeite nur noch aus dem Bauch“

Der Neustrelitzer Künstler erlebte in Australien seine Zeitenwende: Seine Bilder leben von der Kraft elementarer Symbole. Sie gehören unter anderem zur Sammlung des Museum of Modern Art (MoMa) in New York. Einige seiner Werke werden bei der OZ-Kunstbörse im Mai versteigert.

Der Neustrelitzer Maler und Grafiker Bernd Kerkin in seinem Atelier in Groß Quassow

Neustrelitz. Das Herz auf der Zunge, schnell, spontan, emotional: So agiert der Maler Bernd Kerkin. Wenn er das, was ihn bewegt, nicht zu Bildern formt, erzählt der heute 72-Jährige lebhafte Geschichten.

Zum Beispiel die, wie eines seiner Werke in den 90er Jahren in die Bestände des New Yorker Museum of Modern Art gelangte. Oder, dass er seit dem 14. Lebensjahr bespitzelt wurde, wobei er aber nicht mit seiner 36 Zentimeter dicken Stasi-Akte angeben will, sondern seine heutige Internetabstinenz erklärt: als bewussten Verzicht, Daten preiszugeben. Und damals habe er ja überhaupt nichts angestellt: „Ich hatte nur ’ne lockere Schnauze.“

OZ-Kunstbörse 2023 Die 30. OZ-Kunstbörse geht am 13. Mai im Foyer der Hochschule für Musik und Theater (HMT) über die Bühne. Es kommen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. In diesem Jahr: Torsten Schlüter, Malerei (Hiddensee/Berlin) Bernd Kerkin, Malerei (Userin) Ulrike Theusner, Malerei (Leipzig) Hans-Christian Schink, Fotografie (Neubrandenburg) Christoph Knitter, Grafik (Rostock) Julia Kausch, Plastik (Rostock) Claudia Heinicke, Malerei (Greifswald) Zusätzlich wird es ein Angebot von 30 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern geben, die in den vergangenen 30 Jahren bei der OZ-Kunstbörse vertreten waren. Der über die Künstlerhonorare hinaus erzielte Erlös kommt Stipendien für Kunststudierenden aus MV zugute. Die Kunstbörse wird gemeinsam von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Kunstverein zu Rostock und der HMT veranstaltet.

Kerkins künstlerisches Schaffen ist vom Krieg geprägt

Ebenso emotional reagierte Kerkin im vergangenen Jahr. „Weil ich mit dieser Ohnmacht nicht klarkam, mit diesem Ukraine-Krieg, hab ich mich an die Leute von der Kulturfabrik in Neustrelitz gewandt. Dann machten wir Ostermontag eine Solidaritätsauktion.“ Von den 10 000 Euro Reinerlös wurde ein Analysegerät für ein Kinderkrankenhaus in Lwiw gekauft.

Für Kerkins Werk „Acryl auf Leinwand 2016“ (30x40 cm) liegt das Startgebot bei 640 Euro. © Quelle: Thomas Haentzschel

Kerkins Schaffen ist jetzt ebenfalls von diesem Krieg geprägt: Im Grafikzyklus „Grenzland“ (Deutsch für das slawische Wort „Ukraine“) zeigen seine als Reservagen gearbeiteten Blätter kleine Ausschnitte des Grenzverlaufs – als befremdliche Symbole, als wollten sie die Absurdität von Grenzen überhaupt ausdrücken. Ähnliche Motive zum Grenzland hat er in den letzten Monaten in seinem Atelierhaus in Quassow als Gemälde angehäuft; hier sind die fragenden Zeichen ein Gemisch aus Acryl und mecklenburgischem Sandboden.

Zur Person Bernd Kerkin Bernd Kerkin kam 1951 in Bernau bei Berlin zur Welt und machte dort 1969 das Abitur mit Berufsabschluss als Betonfacharbeiter. Nach Studium und Architekturdiplom an der TU Dresden arbeitete er 1973 bis 1979 als Architekt in Frankfurt/Oder und Berlin. Seit 1980 erlernte er in Berlin Techniken der Druckgrafik und arbeitete als freiberuflicher Korrektor. 1982 zog er nach Groß Quassow bei Neustrelitz, wo er seit 1983 als Grafiker und Maler wirkt. Seit 1992 erhielt er u. a. den Wilhelm-Höpfner-Preis und Stipendien des Schlosses Plüschow, der Stiftung Kulturfonds, des Schlosses Wiepersdorf, der VCCA (USA), des Kunstvereins Röderhof, der Landesregierung MV und der Stadt Neubrandenburg. Werke Kerkins befinden sich in der Kunstsammlung Neubrandenburg, dem Kupferstichkabinett der Nationalgalerie Berlin, dem Museum of Modern Art (MoMa) New York, dem Lindenau-Museum Altenburg, der Sammlung des Landes MV auf Schloss Güstrow sowie im Museum Neustrelitz.

Der Weg zur Arbeitsweise mit solchen Symbolen war durchaus abenteuerreich. Seinen Traum von einem Archäologiestudium tauscht Kerkin gegen den realistischeren Weg zur Architektur. Dieser Pfad lässt ihn aber nach dem Diplom in Dresden besonders hart auf dem Boden der DDR-Realität aufschlagen. Architektur als „Mutter aller Künste“? Mag es irgendwo geben, sogar beim Hochschulstudium noch. Aber dann hat Kerkin in Frankfurt (Oder) eine Essenversorgung fürs neue Bezirkskrankenhauses zu projektieren, wobei Parteifunktionäre inkompetent reinreden, später in Berlin Rekonstruktionspläne für den Stadtbezirk Prenzlauer Berg zu zeichnen, die nur für die Schublade sind.

„Wir haben uns im Osten dumm und dämlich verdient“

Den Job gibt er nach sechs Jahren 1979 auf, hat aber eine Idee. Er kann gut zeichnen; er hat das ja immer gemacht, in Zirkeln seiner Schule und des Kreiskulturhauses in Bernau bei Berlin. Und er hat sich später in Berlin zwei Jahre lang intensiv Techniken der Druckgrafik angeeignet. Seine damalige Frau, Inga Kondeyne, junge Kunstwissenschaftlerin auf dem Weg zur sehr einflussreichen Galeristin, ermutigt ihn, Künstler zu werden. Dafür muss er in den Künstlerverband, dort kommt man nur mit Zustimmung einer Fachjury rein.

„Grenzland IV“, Reservage (E.A.), 2023, 29x29 cm (Platte), 40x30 cm (Blatt). Startgebot: 200 Euro © Quelle: Thomas Häntzschel

Er wagt es: Jobbt zwischenzeitlich als Korrektor für den Verlag Volk und Welt, kauft 1982 ein Grundstück in Quassow bei Neustrelitz, wird Kandidat und später Mitglied im Künstlerverband, arbeitet seit 1983 kontinuierlich als Künstler. Die erste Zeit ist finanziell schwierig, Kerkin nimmt einen Auftrag für eine Gartenbauschule an, inklusive Verpflichtung als Zirkelleiter. Man braucht ja Einkommen. Aber dann: „So ab 1987 haben wir uns im Osten dumm und dämlich verdient“, erinnert er sich. Im jährlichen Wettbewerb „100 ausgewählte Grafiken der DDR“ ist er zwischen 1985 und 1990 vier Mal ausgewählt, „eine sehr hohe Quote“.

Die Öffnung der Grenze ändert auch für Kerkin alles. Er unternimmt 1991 eine Reise, die eigentlich nach Amerika führen soll, die er dann aber – wieder ganz spontan – zur achtmonatigen Weltreise ausdehnt: USA, Chile, Osterinsel, Tahiti, Cookinseln, Neuseeland, Sidney.

Das Leben des Künstlers Bernd Kerkin änderte sich in Australien

Und Australien, wo Kerkin inzwischen sechs Mal für zusammen ein Jahr weilte, wird damals seine persönliche Zeitenwende: „Dadurch hat sich meine ganze Arbeit verändert. Ich habe dort diese fünfzehntausend Jahre alten Felszeichnungen gesehen und merkte: Was wir hier machen mit unserem verkopften Zeug … Das dort ist ’ne ganz andere Klasse, das ist elementar. Seitdem arbeite ich nur noch aus dem Bauch.“

„Works on Eva Hesse #11“, Acryl auf Leinwand, 2007, 170x30 cm, Startgebot: 3100 Euro © Quelle: Thomas Häntzschel

Der Abschied vom „verkopften“ Bild bedeutete jedoch nicht, dass nun Kopfloses folgte. Im Gegenteil sind Kerkins Bildspiele, oft in umfangreichen Grafik- und Gemäldeserien ausgebreitet, von unterschiedlichsten Gemüts- oder Geschichtszuständen angeregt. Zeichen und Schichtungen sind in meditativen Reflexionen verwurzelt und laden zu solchen ein. Schon vor Jahren schrieb der Künstler zu einer seiner Bildserien, durch seine Arbeit sei Realität „befreit / zu abstrakten Zeichen“. Diese Befreiungen, man kann sie sehen.

Kleines Kabinett: „o.T.“, Reservage (34/40), 2013, 14x18 cm (Platte), 23x28 cm (Blatt). Startgebot: 70 Euro © Quelle: Thomas Häntzschel

