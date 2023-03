﻿Volksleiden Fettleber: Erfinder des „Leberfastens“ klärt in Rostock auf

Der bekannte Ernährungswissenschaftler Nicolai Worm hat vor 20 Jahren das sogenannte Leberfasten erfunden. Im Saal der OSTSEE-ZEITUNG hat er am Donnerstagabend über fehlende Fitness, Stoffwechselstörungen und seine Fastenmethode berichtet.

Rostock. Jahrelang forschte der Ökotrophologe und Ernährungswissenschaftler Nicolai Worm (71) an Risiken, Faktoren und Therapien der Fettlebererkrankung. Er schrieb Bücher und ist einer der wenigen Fachleute, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der therapeutischen Praxis tätig sind. Am Donnerstagabend war der Münchener in Rostock zu Gast. Im Saal der OSTSEE-ZEITUNG erklärte er rund 160 Gästen, wie eine Fettleber entsteht, was man dagegen tun kann und wie das „Leberfasten“ – eine von ihm erfundene Therapiemethode – funktioniert.