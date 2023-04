﻿Mutmacher nach Hansa-Niederlage in Paderborn: „Liebe kennt keine Liga“

Nach der Niederlage in Paderborn schwindet bei Lesern zunehmend die Zuversicht auf den Klassenerhalt für den FC Hansa Rostock, andere geben die Hoffnung nicht auf.

Rostock. Die neunte Pleite im elften Rückrundenspiel, dazu der zweite Trainerwechsel in dieser Saison und die Beurlaubung von Sportvorstand Martin Pieckenhagen sind Ausdruck einer zuletzt miserablen Bilanz beim FC Hansa Rostock. Die Negativserie hält also an. Ein Umstand, der viele Leser beschäftigt, wenn nicht gar beunruhigt, und in die Frage mündet, wie es weitergeht. Was kann die Hanseaten zurück auf Erfolgskurs bringen?